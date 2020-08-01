基隆講堂今（1日）舉辦《孔雀明王經暨瑜珈燄口法會》。（靈鷲山提供）

基隆講堂今（1日）舉辦《孔雀明王經暨瑜珈燄口法會》。（靈鷲山提供）

基隆講堂今（1日）舉辦《孔雀明王經暨瑜珈燄口法會》。（靈鷲山提供）

基隆講堂今（1日）舉辦《孔雀明王經暨瑜珈燄口法會》，殊勝梵音遍滿壇城，12小時虔心持念，以慈悲共修的功德力回向幽冥眾生，祈願佛母大光明力除障、除病苦、除貪、瞋、癡、慢、疑五毒，讓現眷安康、先亡得度、所求願滿，護佑台灣人民安居樂業、地球平安、世界和平。

「人人能入孔雀法門，戶戶定受吉祥福澤」，靈鷲山開山住持心道法師說，持誦《孔雀明王經》最大特色是「感應迅速」，只要聽聞咒音、翻閱經書，即得感應。《孔雀明王經》是《佛母大孔雀明王經》簡稱，是千餘年絕傳密教至尊無上大法，20種利益功德，與《仁王經》、《護國界主經》並列《護國三大經》。

孔雀明王也就是「佛母大孔雀明王」，「孔雀」是吃毒、吃煩惱的，有食一切毒草毒蟲，進而消化變為甘露、美麗羽毛的特性，喻意孔雀明王有滅除眾生身心病苦毒，平息一切災難怖畏，得以日夜吉祥，延年益壽，而獲吉祥安樂。孔雀明王呈一面四臂相貌，手持蓮花、俱緣果、吉祥果、孔雀羽毛，跨乘金色孔雀王，所持四物中，蓮花代表敬愛，俱緣果是調伏，吉祥果表增益，孔雀羽毛是息災。

1日上午8點啟壇灑淨後，功德主在法師引領下持誦《孔雀明王經》，在場每個人禁語攝受，共修功德非常殊勝。這是基隆講堂第3次舉辦《孔雀明王經暨瑜珈燄口法會》，2019年1月20日講堂啟用時，以「用心看世界~牽佛的手.說說心事」主題舉辦第1次；第2次在2019年11月7日至9日舉辦；8月1日圓滿第3次。

講堂執事妙實法師說，《孔雀明王經》緣起於佛陀在世有位莎底比丘，砍柴之際，被大黑蛇咬傷，命在旦夕，阿難尊者見狀，請佛救護，佛告訴阿難尊者：「我有摩訶摩瑜利（大孔雀）佛母明王大陀羅尼，有大威力，能滅一切諸毒，怖畏災惱，攝受覆育一切有情，獲得安樂。」莎底比丘因阿難尊者為他持《孔雀明王經》而苦毒消散、身得安樂。

妙實法師說，修行需要福報、智慧、威德力護持，希望大家除諸病惱害、業障病、鬼神病、四大不調病、開智慧，更用佛法養生，養今生，養未來生，養慧命法身。《孔雀明王經》共修圓滿後，下午3點進行五大士燄口法會，超拔幽冥眾生，冥陽兩利、同霑法益。功德主依照儀軌請師，燄口區擺滿施食普度供品，期間禁止喝水、飲食，以免影響六道眾生前來受食。

心道法師說，當志工，是時間與精力的承擔，靈鷲山的志工是願力使者，服務的「服」，是福氣的「福」，服務佛，就是增加福，福增加，事情就順了。講堂志工菩薩從供品準備、場地布置等，無一不用心盡力，大熱天揮汗如雨切菜、煮食，無怨無悔付出，只希望幽冥眾生前來好好飽餐一頓，他們說，能夠當志工承擔責任，是果報和福氣，一點都不會辛苦。

(中時 )