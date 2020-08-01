國家人權委員會今天正式啟動，兼任該委員會主委的監察院長陳菊今天表示，威權時代與現今比較開放的時代，對人權議題關注點不一樣，但人權壓迫無所不在，未來如何及時協助受害者很重要，坦言現在無法立即回覆優先事項，這一兩天內部將開會討論。

國家人權委員會委員組成，除了蔡英文日前提名的鴻義章Upay Radiw Kanasaw、田秋堇、紀惠容、王幼玲、王榮璋、高涌誠及葉大華等7人外，陳菊中午在記者會上也宣布張菊芳、蕭自佑加入該委員會。

談及國家人權委員會將關注的議題，陳菊在記者會上表示，威權時代與現今比較開放的時代，對人權議題關注點不一樣，然而人權議題無所不在，對人權的壓迫當然也是無所不在，該委員會如何及時協助，對每個受害者很重要。

陳菊指出，最近看到監獄受刑人突然死亡，牽涉到獄中人權，也了解到精神障礙者或多重障礙者在收容機構，沒有力量保護自己等人權問題，而兒童人權、反酷刑也是重要內容之一，但現在無法立即回覆優先事項，這一兩天內部會開會討論。

另外，陳菊期盼未來與媒體建立良好的互動關係，藉著媒體關心，才能讓社會知道國家人權委員會在推動的內容，了解到人權與每個人息息相關，目前正在研擬未來是否固定媒體互動。

(中時 )