【現場直播】3位候選人交鋒！高雄市長補選公辦政見發表會｜2020.08.01

高雄市長補選今（1）日舉辦公辦電視政見發表會，國民黨候選人李眉蓁抽到1號率先發言，針對政見申論5分鐘。李眉蓁拋出四大政策主軸，做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆，她也怒轟綠營執政20年，市民難道還要相信，「2年拚4年？還是2年貪4年？」狠酸對手陳其邁。

李眉蓁強調，自己是三屆市議員，年輕有衝勁，跟基層在一起，當市長無縫接軌，掌握市政節奏，不用重開機。她指出，民進黨執政花掉3兆多預算，最後負債3300億，但高雄下雨淹水，馬路到處是天坑，公幼排隊抽不到籤，弱勢及銀髮政策照顧不足，民進黨20年都做不好，市民還要相信2年拚4年？還是2年貪4年？暗酸陳其邁的競選口號。

李眉蓁強調，當選會延續韓市府團隊的路平、燈亮、水溝通，她也拋出托幼、校安、顧長輩，未來會持續推動雙語教育、增設幼兒園，落實校園安全，延續老青共居、友善銀髮社會住宅，打造友善銀髮、幸福育兒的宜居城市。

她也提到，將建設繼續衝部分，包括捷運岡山、路竹、林園延伸線及橋頭科學園區、仁武產業園區、二階輕軌、捷運黃線、鐵路地下化、205兵工廠遷建、亞洲新灣區開發、大林蒲遷村、國道7號等10大建設，要確保如期完工，並跟中央一起解決五缺問題。

她直批，民進黨債留子孫，「留下3300億負債」一連說了3次，因為很重要，行政院長蘇貞昌說要給高雄4000億元，不知是不是真的？但是只要給高雄3300億元，把負債打消，「我跟吳益政就可以不用選了，是不是？」希望改善財政收支劃分法，吸引高附加價值產業，協助青年創業，讓就業有高薪、創業有資金，北漂青年會回來。

她也表示，高雄是我們的家，會保護這個家的環境、豐富我們的生活，進行河川保護、水質改善、空汙防治、高雄style海洋音樂、特色路跑、健身運動、休閒觀光等活動，以及夜市、文創商圈的發展，讓高雄人生活好輕鬆，「夢想要成真，相信李眉蓁」。

最後她重申，自己是高雄的女兒，參選以來受到很多無情的對待，但跟民進黨20年來為對高雄帶來的傷害，李眉蓁受到的汙辱不算什麼，自己會為高雄堅強。

(中時 )