3位候選人交鋒！高雄市長補選公辦政見發表會

高雄巿長補選政見發表會1日登場，民進黨陳其邁申論時表示，今年高雄人已經投了2次票，8月15日要投第3次。為什麼高雄人必須要投3次票？就是因為前巿長韓國瑜上台來這2年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，反而變得更糟。

他提到，從高雄幾個重要的城市指標來看，營利事業銷售額過去好幾年都是逐年成長，但去年韓市長上台卻減少了1246億元。青年失業率過去好幾年都是逐年降低，韓市長上任後從107年平均是9.2％，但去年卻提高為11.3％，今年上半年再增加為12.7％。

此外，「促參招商」過去高雄每年都是幾百億的成績，連續4年拿下財政部「招商卓越獎」，但韓市長上台卻從數百億掉到76億，連過去的零頭都不到。

他表示，不僅是市長施政滿意度長期墊底，高雄也從進步變成退步的城市。對這樣的高雄他感到憂心。高雄必須重新啟動，這是新市長的責任，擔任市長一定會努力把2年能夠盡速追趕市政建設，把4年的建設做好做滿。

陳其邁表示，會延續過去在行政院防疫國家隊的經驗，因此提出「產業轉型優先」，「就業機會優先」，「交通建設優先」，「空污防治優先」等4大優先。

具體來看，橋頭科學園區，串聯未來台南、高雄的科技走廊，引進「高階製造」與「先進製程」，來帶動「產業多元化發展」、「產業升級」以及「產業空間重新佈局」。

陳其邁說，過去擔任代理市長時，打破高雄港的圍籬，現在如果擔任市長，會大力發展亞洲新灣區，引進推動包括會展、郵輪、文創、數位等新興產業在這裡蓬勃發展。

他也提到，在行政院工作時，擬定了台商回台三大方案，以及打造台灣成為高階製造中心，未來假如擔任市長，將協助日月光、國巨及台郡等高科技產業繼續加速來解決五缺的問題，我前幾天到核發工業區參觀台郡，見證了廠房正在興建，未來產業的發展、產業的結構轉型，將會帶來大量的就業機會，他也主張輕軌應該立刻動工，捷運黃線和紅線延伸線也要同步趕工，加速建構大高雄的捷運路網。他也會協調國營事業，按照市政府的進度，共同改善高雄的空氣品質。

對於其他兩位候選人都提到高雄財政的問題，陳其邁回應吳益政知道高雄財政問題是結構性的問題，但他找對了問題，卻找錯了對象和原因。818億的欠款是國民黨跟吳敦義造成的，是國民黨欠高雄，不是民進黨，蔡英文總統就任後，積極解決南北差距平衡，從2017年開始四年來補助高雄達1759億，這1759億跟去六都比較是六都最高，也比100基期每年平均增加100億以上。

財劃法修法的問題，就出在台北市長柯文哲願不願意讓出財源。他認為，吳益政應該跟柯市長好好的談，民進黨二次執政，他相信對高雄照顧有增無減，未來他擔任高雄市長，會嚴守財政紀律，積極開源節流，利用2年時間拼4年，讓高雄市政大步邁進，這是新市長該達成的目標。

(中時新聞網)