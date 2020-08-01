新竹縣「夏夜‧三線情」鄧雨賢紀念音樂會，1日晚上6點半在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園登場，今年除邀請歌手殷正洋、萬芳、黃子軒與山平快等外，特別請竹友混聲合唱團與芎林國小合唱團合作，以「百人傳唱」方式演繹鄧雨賢的經典作品。

縣長楊文科相當重視客語傳承，特別選用客語版本「十八姑娘」及歌謠，讓鄉親一起重回臺灣民謠之父的輝煌年代。

「十八姑娘，一蕊花，一蕊花~」芎林國小視聽教室「雨賢廳」傳來陣陣優美歌聲，是由竹友混聲合唱團指揮馮蕙珍，帶領芎林國小合唱團進行3天練習百人傳唱，1日上午做最後排練合唱客語版「十八姑娘」。

馮蕙珍表示，百人傳唱要表現具層次的聲音，是個高難度挑戰，為讓大小朋友聲音完美融合，每個長輩搭配一個孩子做集訓，將帶來鄧雨賢知名曲目「望春風」、「十八姑娘」，與客語歌曲「青山綠水好風光」和「鷂婆」。

其中，在「鷂婆」這首童謠中，眾人會擺出驚喜表情與發出「阿哈!」聲，模仿歌曲中老鷹飛翔情境，將帶給觀眾不同以往的趣味合唱表演。

芎林國小四年級學生鍾紫柔，媽媽是菲律賓人，她說，媽媽雖然聽不懂台語和客語，但很喜歡鄧雨賢的音樂，她平常在家練習唱給媽媽聽，這次合唱很高興認識到許多大朋友。

也參與「百人傳唱」的文化局長田昭容，期望透過跨時代年齡的合作，將鄧雨賢的美好音樂，源源不斷傳唱下去。

(中時 )