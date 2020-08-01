身為家長一定很有共鳴，平常一刻都閒不下來的小孩若突然變安靜，就知道大事不妙了！這位媽媽在網上無奈PO出「分屍照」說：「三倍券好呷某？」原來是她的寶貝女兒趁不注意時把包包裡的三倍券拿來啃，還專挑了500元面額。網友笑評：「真的是懂吃！」

一位媽媽昨(7月31日)在《爆怨公社》上PO出「分屍照」和超萌女娃的照片。她表示，在煮飯時突然看到女兒在吃東西，走近一看才發現，女兒抱著她的三倍券猛啃，還挑了500元面額的；不僅如此，連包包裡中獎的統一發票也慘遭毒手，讓她感到好氣又好笑。還在文末開玩笑的說要處置女兒，大喊：「紅燒！我要選紅燒！」

此文一發出後，網友紛紛在下面留言幽默回應：「識貨的小孩」、「真的懂吃！」、「小孩越安靜越危險…小孩越安靜越危險…小孩越安靜越危險…重要的事情要說三次」、「帶去彩券行買刮刮樂，放進嘴巴的通通買下來」。

(中時新聞網)