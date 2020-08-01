消防人員以生理食鹽水沖洗灌救，再用無菌紗布覆蓋，將黃男送嘉義基督教醫院救治。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

男子淋汽油燒燙傷 誰點的火？警方還在釐清

嘉義市一對相差10多歲的情侶昨31日晚間相約在嘉義市親水公園旁的停車場談判分手，疑似一言不合，男子突拿出事先買好的汽油往身上澆灌，隨後全身著火，消防人員抵達時，男子痛苦哀嚎，卻聲稱火是女的點的，但女子否認到底，質疑是對方不甘心被分手才會反咬她，因雙方說法兜不攏，警方還在釐清中。

40歲黃姓男子與55歲洪姓女友相約昨晚談判，卻在深夜11點多傳出疑似自焚，據嘉市消防局說法，昨11點18分接獲報案，指親水公園旁的停車場有人燒燙傷，救護人員抵達時，發現男子臉部、胸部、臀部和雙手都有燒燙傷，當下以生理食鹽水沖洗灌救，再用無菌紗布覆蓋，送嘉義基督教醫院搶救。

從事後流出的影片發現，男子當時不斷哀嚎，當下消防人員安撫他說自己點的火要多忍耐，黃男卻說「不是我點的，是她點的啦！」，消防員聽了難以置信，又問了一次，黃男有些激動說「叫她點，她自己點，她就真的給我點下去啊！就給我點下去啊！」

嘉義基督教醫院指出，黃男全身約55％面積1至3度燒燙傷，因傷勢嚴重，家屬已將他轉送台南奇美醫院繼續治療，而黃男父親今1日也到派出所對洪女提出傷害。警方表示，事發當時黃男有喝酒，精神情緒狀況可能不太穩定，但究竟是誰點的火？警方還在了解中，事後調監視器，發現這對情侶是一起到加油站買汽油，因黃男目前住院治療中，事發經過待釐清。

(中時 )