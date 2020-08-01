台中市議員林祈烽（左）針對市民反映，爭取在西屯區台中捷運綠線，大隆路、交通警察大隊前人行道設站設iBike租賃站。（盧金足攝）

台中市府將在捷運綠線周邊增設iBike點位及停車格，公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，提供市民便捷公共運輸環境。（盧金足攝）

台中捷運年底將要通車，市府交通局將在各捷運站設置公共自行車iBike租賃站，立委張廖萬堅和市議員林祈烽接獲市民反映，希望在大墩十九街和大恩街口，或大隆路大恩街口增設iBike站，經會勘評估，交通局研議在大隆路、交通警察大隊前人行道設站，俟完成發包作業即可動工施作。

交通局表示，配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車格，公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，提供市民便捷公共運輸環境。

張廖萬堅強調，捷運綠線年底就要通車，大隆路、大恩街及大墩十八、十九街位在捷運市府站與文心大業路口的水安站中間，交通局決定在大隆路設iBike租賃站，是相當合適的轉乘租借地點，未來住在附近的居民和學生，都能利用iBike去轉搭捷運，交通會更方便。

林祈烽指出，大墩十九街與大恩街口附近大樓林立，大隆路旁又有文心國宅社區，還有市政府及市警局交通警察大隊等公家機關，洽公民眾眾多，他和張廖萬堅、何成里長田貴玉屢獲市民建議，盼市府在大隆路與大恩街口附近設立iBike租賃站，方便市民騎乘到市府洽公，或是騎到位於七期的台中國家歌劇院觀光，或附近捷運站去搭車。

林祈烽關切市府設iBike租賃站，但日後捷運通車時，在目前台灣大道與文心路的車站出入口，交通局應在附近設iBike租借站，方便進出的民眾借還車，不必跨越文心路到市府站

，順利完成交通接駁。

(中時 )