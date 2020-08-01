基隆「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展開跑，市長林右昌建議未來可以在海洋廣場辦室外展，讓更多民眾了解環境，提升保護意識。（吳康瑋攝）

基隆「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展開跑，市長林右昌建議未來可以在海洋廣場辦室外展，讓更多民眾了解環境，提升保護意識。（吳康瑋攝）

基隆「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展開跑，由藝術家帶領在地國中、小師生，利用環保回收材料創作的「困獸」、「永魚」2件環境藝術作品，讓人驚艷，其中，困獸以不同長度相互碰撞的竹子，來產生如波浪的音符，彷彿來自基隆海岸的聲音，市長林右昌於1日指出，作品未來可以放在海洋廣場，讓更多民眾了解環境，提升保護意識。

林右昌說，在山邊遙望海的另一端，是市民們從小的記憶，也是歷史發展的視角，因此對山海的環境保育，更為重要，最近不少旅客從外縣市到基隆玩，都發現街道變得乾淨，而這次作品利用廢棄物進行創作，激起孩子們對環境的意識，將環境藝術教育向下紮根，他也建議未來不妨規劃戶外展覽，進一步帶動大家對環境的了解。

環保局表示，今年環境藝術教育計畫作品「困獸」、「永魚」，分由藝術家洪築境、李奇鴻帶領師生創作，展期到8月9日為止，歡迎攜家帶眷前往文化中心，欣賞這美麗的藝術創作。

洪築境說，在海邊常可以看到廢木材，今年選用廢棄竹子做為創作材料，先造一個框架寓意妖怪被困住，反思人心困境，並透過竹子碰撞產生旋律，代表環境的低鳴與妖怪的傾訴聲；李奇鴻說，永魚的創作材料為回收的漁網及寶特瓶，用這類無法分解的塑膠組合成的魚，讓讓海底生物受到威脅，他說，無盡的生命讓「永魚」越來越沉重，長長的尾鰭拖著朵朵浪花，象徵對環境的警示，也是對未來環境的盼望。

(中時 )