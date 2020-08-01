高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會下午登場，民眾黨候選人吳益政直白表示，兩年前民進黨做不好，換成國民黨，現在大家把國民黨換下來，還要再換回民進黨嗎？他痛批，現在民進黨執政，台灣有如在威權時代，自己的出線就是要讓市民有更好的選擇、有融合藍綠的機會。

「請市民朋友想一下，將藍綠放兩邊！」吳益政提到，兩年前民進黨做不好，換成國民黨，現在大家把國民黨換下來，還要再換回民進黨嗎？吳質問，這樣生活會比較好嗎？菜市場和商圈會變得比較好嗎？環境污染會改善嗎？

吳表示，網路應該讓各種意見交流，但現在沒有產生更好的公民社會，因為執政者操縱媒體，不是宣傳更好理念而是打擊異己，不是朋友就是敵人變成生活方式；吳益政說，最近拜訪一些宗教領袖，有人告訴他，擔心執政者對異己的迫害已造成社會恐懼，還因此晚上睡不著。

吳益政進一步指出，這種威權時代，民進黨在黨外可以感受，現在不是民進黨的人，卻感受到此威脅；自己的出線就是要讓市民有更好的選擇、有融合藍綠的機會。至於怎麼解決貧富差距，吳認為財務獨立才有自由靈魂、獨立思考，進而有主體性，城市也是如此。

(中時 )