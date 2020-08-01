基隆和平島居民的信仰中心社靈廟三府王爺王船游江於1日登場，現場信眾齊舉港邊迎駕。（文史工作者尹德根提供／吳康瑋基隆傳真）

隨著疫情趨緩，基隆和平島居民的信仰中心社靈廟三府王爺一年一度的王船海上遊江活動於1日照常舉辦，王船率領漁船隊遊港遶境，從八斗子正濱漁港、碧砂漁港、外木山漁港到基隆內港，除祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸外，也庇佑台灣，平安度過疫情的威脅。

三府王爺下午從基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客，沿途信眾爭相「鑽轎腳」祈求平安，場面熱鬧，對此文史工作者尹德根指出，王爺是海濱漁民最常供奉的神靈之一，東港有燒王船的祭典，基隆和平島的三府王爺王船是常祀性質，不燒不送，王船平時於廟內供奉，祭典期間則成為王爺出巡遊江、巡海的交通工具。

尹德根說，王船會率領船隊遊港遶境，沿途在海上拋撒金紙、三牲祭品，保佑漁民海上作業平安豐收，而王船游江具有230多年的歷史，早年曾因故中斷，直到2010年起才恢復傳統。

尹德根表示，除了台灣，武漢肺炎全球疫情依舊嚴峻，游江行程全程符合防疫標準，並期盼王船能庇佑台灣，使疫情早日平息，昨日上午王船從和平島正濱漁港出發，率領漁船船隊遊港繞境經八斗子、外木山，於下午抵達基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客後，再返回社靈廟。

(中時 )