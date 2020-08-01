「狠愛演」主頻道最後更新停在1個月前。（圖／翻攝自狠愛演 Youtube）

近年來網紅經濟當道，2016年創立頻道的網紅「狠愛演」由成員牛排和胡椒組成，兩人大學同學大蛇丸、妮妮（牛排女友）等也常現身客串，3男被封為「高屏第一偶像團體」，也曾推出客語歌曲宣傳客家話，該頻道先前突然停更長達1個月，因此傳出內部不合，今(1日)稍早，「狠愛演」臉書證實即日起停更，牛排、胡椒、大蛇丸3人正式拆夥。

去年8月「狠愛演」頻道訂閱人數突破100萬人，如今已衝到160萬訂閱數，近1個月來，該頻道突然沒有任何新作品上傳，有網友以「夢到的」在網上發文，疑暗指牛排和妮妮與另外兩人鬧不合，妮妮還取消追蹤胡椒、大蛇丸兩人，但當事人沒回應。

今「狠愛演」臉書丟出震撼彈，承認主頻道以後停止更新，「我們三個未來會努力用各自的方式呈現最好的一面給你們！」也鬆口：「一個團體一定不會沒來由的就停更啦！我們內部確實有些問題」，3人因求好心切找不到「完美的平衡點」，只好先退一步各自尋求理想發展，「最後，讓我們任性這一次。這不會是一個終點，而是一個要給大家更好的狠愛演的開始！」

(中時新聞網)