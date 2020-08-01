比利時工程師今確診新冠肺炎，在台逗留時間長達2個多月，疑為110天以來首個本土個案。疫情升溫之際，民眾防疫新生活運動的遵從度可能不到3成，指揮中心表示，這樣恐無法因應社區的風險，因此未來像是補習班、電影院、電梯、K書中心、KTV等場所，將要求民眾強制戴口罩，目前正在討論中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國際疫情還在持續緊張中，邊境會嚴守，在境內，防疫新生活運動應落實，以防不明感染源造成嚴重的社區傳播，目前研判沒有這樣的風險，還是要請國人遵守防疫新生活運動。

指揮中心表示，民眾應保持社交距離、勤洗手，在密閉空間都要戴口罩，如補習班、電影院、電梯、K書中心、KTV等。發言人莊人祥表示，強制戴口罩是目前研議的方向，這5大場所則是舉例，目前仍在討論中。

陳時中表示，我們希望可以戴口罩的時候盡量戴，但目前氣氛上民眾可能感覺不到危險性，因此不如把一定要、最好要戴的地方都標出來，看看大家的遵從度是否會比較好。若大眾的遵從度達8成以上，社區傳播起不來，7成的話就要注意，現在恐怕3成都沒有，才會提醒大家要在特定的場合一定要戴口罩。

發言人莊人祥指出，確診外籍工程師在搭乘大眾運輸工具時，都會配戴口罩，上班則是騎腳踏車，所以比較不會跟其他人有交會。而陳時中也補充，該個案帶口罩的遵從度不高，不過，除了吃飯之外，他比較喜歡在戶外。有規定要強制戴口罩的地方有戴，其他地方大概就比較少。

(中時 )