_ 院長童敏哲 (右三)與副院長歐宴泉 (右二)代表受贈。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院為守護社區民眾健康，去年與中華民國泌尿腫瘤關懷協會發起PSA(攝護腺指數)公益篩檢活動，獲得不錯成效與迴響，今年將繼續推廣舉辦「八月感恩月 守護爸爸的健康 攝護腺免費篩檢」活動，病友特地捐贈100萬元協助醫院辦理。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事林其業，本身也是病友，因某次健康檢查意外檢查出PSA指數高達69(參考值0~4)，跑了三家醫院都告知他指數過高，幾乎可以確定是攝護腺癌中後期而不願開刀。

經副院長歐宴泉手術後迄今8年多，狀況都良好，因此他深切感受到定期篩檢的重要性，為了幫助更多男性朋友都能儘早發現早期治療，也特地捐贈100萬元給醫院，協助辦理這場公益篩檢活動，讓更多人受惠。

另外，童綜合醫院特別照顧員工與家屬的健康，鼓勵符合篩檢資格的男性員工與家人踴躍參加免費篩檢，去年活動中共篩檢出近10名員工與家人指數異常；其中61歲曾姓員工在PSA篩檢指數異常後，進一步由泌尿科黃鐘銘醫師門診並電腦斷層掃描檢查後發現攝護腺腫瘤，經歐宴泉進行達文西手術切除腫瘤並病理切片檢查確認為攝護腺癌二期，手術順利完成，術後第二天即恢復元氣下床走路，住院五天後即出院返家休養，術後第十二天後正常回到工作崗位，迄今屆滿1年已正常生活無異狀。

歐宴泉表示，攝護腺癌名列台灣男性癌症第五位，攝護腺癌早期沒有任何症狀，許多民眾發現罹癌時已是晚期，錯失治療黃金期，台灣民眾飲食西化，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約60倍及死亡率增加約20倍，但是攝護腺癌是可以早期診斷，早期治療，可以根治的癌症。

歐宴泉指出，去年進行免費公益PSA(攝護腺指數)篩檢活動，一個月時間共有近四千位符合資格的男性參加，有15％的人篩檢出攝護腺指數異常，異常指數民眾中有60％會回診進行詳細檢查；經由PSA(攝護腺指數)篩檢而出現異常指數的民眾中，進一步切片診斷為攝護腺癌的民眾中，約70％是早期攝護腺癌，另外30％是中期攝護腺癌。

童綜合表示，今年8月持續為父親的健康把關，只要符合50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史男性的篩檢資格，就可免費受檢。8月3日至7日在童綜合醫院梧棲院區地下一樓提供免費PSA(攝護腺指數)篩檢服務，鼓勵員工、就醫民眾與家屬都能為自身健康著想進行篩檢。另外緊接著從8月10日至9月4日，與童綜合醫院合作社區醫療群的50家診所亦合作辦理免費PSA篩檢，一起為民眾健康來把關。

(中時 )