武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，大家身上黑白分明的曬痕是最佳勳章，在「昂首闊步武陵人」合影留念。（蔡依珍攝）

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，大家身上黑白分明的曬痕是最佳勳章，在「昂首闊步武陵人」合影留念。（蔡依珍攝）

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，家長們熱情迎接，送上挑戰成功的臂章，以孩子為榮的驕傲神情溢於言表。（蔡依珍攝）

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，家長們熱情迎接，送上挑戰成功的臂章，以孩子為榮的驕傲神情溢於言表。（蔡依珍攝）

武陵高中22名師生，趁暑假成功挑戰17天8字環島。（蔡依珍攝）

武陵高中22名師生，趁暑假成功挑戰17天8字環島，校長林煥周也特別幫領隊的老師姜昌明掛上挑戰成功的胸章。（蔡依珍攝）

校長林煥周(右)親自迎接讚揚17名高一生是「環島勇士」，完成17天的不簡單任務。(蔡依珍攝)

校長林煥周(左)親自迎接讚揚17名高一生是「環島勇士」，完成17天的不簡單任務。(蔡依珍攝)

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，1日順利完成壯舉回到武陵。(蔡依珍攝)

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，1日順利完成壯舉回到武陵。(蔡依珍攝)

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島，1日順利完成壯舉回到武陵。(蔡依珍攝)

武陵高中22名師生，趁暑假挑戰17天8字環島、騎越1450公里，不但人數創紀錄，也是創社12年來首度有2名女生「完騎」，不但遇上眼鏡被輾爆，看Youtube挑戰人生初次戴隱形眼鏡，還克難地在月光下洗澡，更在武嶺的滂沱大雨中遇到月事來，內褲全濕，分不清是臉上是雨水還淚水，1日順利完成壯舉回到武陵，17名小高一直讚：「永生難忘！」

武陵高中17名高一生，7月16日在老師姜昌明、教官和2位畢業學長帶領下，展開「8字環島」，一行人沒有保母車支援，所有鍋碗瓢盆、帳篷、睡袋等全都「自己載」，每人負重至少10公斤，一路以雙輪闖蕩北橫、力行產業道路、塔塔加等高地，遇到爆胎、下雨、豔陽都是常態，讓他們不禁自嘲：「山重水複疑無路，坡盡車轉又一坡！」

其中有2名嬌娃順利「完騎」，創下武陵8字環島車隊創隊12年紀錄，胡予娟笑說鐵馬環島一直都沒有在自己的人生規畫中，在排球隊友李沛璟邀約下姑且一試，就一頭栽進環島車隊， 一路掉了1000元、手套、車鎖鑰匙，甚至連眼鏡都在行進中掉落被輾爆「屍骨無存」，雖然只有400度但下坡仍危險，跑遍眼鏡行無法馬上配到好，只好挑戰隱形眼鏡，但旁人怎麼教都教不會，「弄爆3付、最後是Youtube教會我！」

月事本就紊亂的胡予娟甚至在「單車最高殿堂」的武嶺路段遇到月事來，「偏偏在最操的路段碰上！」滂沱大雨中騎著無止盡地上坡，讓她直呼：「真的很崩潰！」笑說學到很多事，本來超怕黑，看到蟲還會大聲尖叫退避三舍，如今看到蟑螂也很淡定，完全不後悔騎了這一趟，「但也不想再有下一趟！」

李沛璟則認為現在不參加以後可能沒機會，意志堅定，但也坦言女生確實比較麻煩，洗澡吹髮、生理期等都是問題，雖然不想被認為差別待遇，但仍有被照顧的感覺，感謝同行男生們的體諒，笑言白天都在趕路騎車，入夜山上又沒訊號，沒空滑手機，反倒是心靈沉澱的過程，2姝也感嘆，武嶺下山後明顯感覺到西部空氣糟，竟然集體狂咳嗽，也讓他們反思空氣汙染問題。

李翰文則上演脫隊記，部分人在花蓮保養維修單車，他率先修好，先前往酒廠聚集，孰料竟跑錯地點到觀光酒廠，距離其他人的舊酒廠7公里遠，所幸還有手機能導航，最終和老師相約國小，結束2個多小時的驚魂迷航記，讓他笑言：「第一次1個人在人生地不熟的地方待這麼久！」愛賞鳥的他，透過尋鳥音、吃甜食分散注意力，忘記腳酸，還曾遇到麻雀停在他龍頭上搭便車，讓他又驚又喜，完全未多加思考地說：「還想再挑戰很多次！」

有「玉山小飛俠」之稱的彭謙熱愛爬山，還為了參加鐵騎環島花了4000多元購入二手登山車，豈料行程第2天從北橫上明池時就發現飛輪部件斷掉，必須整個鋼圈更換，無奈前不著村、後不著店，只能硬著頭皮騎上山，一度以為只能放棄環島，最後是老師拜託宜蘭的朋友幫忙買元件，再請計程車特別載上山，加上在車行工作的同行學長巧手更換，才終於可以完騎，讓他苦笑道：「買零件包車又花了3000多，修車錢再買一台都綽綽有餘！」他也分享在金馬隧道遇到暗夜大雨，帳篷睡袋都濕透，8個人只好睡公廁，經驗永生難忘。

22名師生1日凱旋歸來，校長林煥周和家人全都到場迎接、鳴炮歡呼，不少家長一看到孩子跳脫舒適圈曬成「黑炭」，都洋溢著驕傲的神情，獻上擁抱，也親自幫兒女們配戴勳章，見證他們的壯舉，姜昌明風趣道：「他們全都變成『汗味』戰士！」

林煥周讚揚17名高一生是「環島勇士」，完成17天的不簡單任務，過程中面對漆黑、疲憊、熱浪、低溫、大雨，雖然害怕仍勇於接受挑戰，並一一克服，呼籲大家將環島的精神轉化為人生的信念，未來不論遇到任何困難，都能勇往直前，「沒有困境過不去！」是大家給自己最棒的成年禮。

(中時 )