前高雄市長韓國瑜被罷免成功後，有民眾則是發起罷免議員活動，而鳳山選區的黃捷更成為遭點名對象，面對罷免，黃捷則是透露，自己都是平常心面對。然而，每周五晚間都會在臉書開直播和民眾互動的黃捷，繼上次換了新髮型，這次則是「戴眼鏡」現身，成為不少網友討論的焦點。

黃捷7月中旬和妹妹黃蓉合體開直播時，許多網友注意到她變了新髮，紛紛大喊黃捷變更美了，而7月31日她開直播時，則是以戴眼鏡樣貌現身，她也透露，稍早在議長補選時，蠻多記者認不出來她的，聊一些眼鏡、近視幾度、為何戴眼鏡啊等等話題，且其實自己近視蠻深的。

黃捷說，換了一個新造型，助理有人是眼鏡控，就說她戴眼鏡反而是好看，不過，也有網友認為看起來很呆，對此她也回應，「我就學生造型啊，大家覺得好看嗎?」

不少網友也都大讚黃捷，「漂亮，好看」、「眼鏡控加一」、「嗯是好看」，另外，也有網友貼心提醒「妳看起來很累，眼睛很浮腫喔，要多休眠。」

至於，高雄市議會議長補選一事，國民黨曾麗燕第一輪就以過半的35票登上議會龍頭，寫下高雄縣巿合併後首位補選議長，國民黨在高雄第1位女議長，並與副議長陸淑美共創先例，成為全國議會議長、副議長皆為女性的3項第1紀錄。

(中時新聞網)