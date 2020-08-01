2020年苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，1日舉辦頒獎典禮發出79萬多元獎勵金。（巫靜婷攝）

2020年苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，1日舉辦頒獎典禮發出79萬多元獎勵金。（巫靜婷攝）

2020年苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，1日舉辦頒獎典禮發出79萬多元獎勵金。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府1日表揚32名協助通報路殺事件、脫序石虎處理、拆除獸夾、緊急醫療等工作的有功人士。（巫靜婷攝）

銅鑼養禽戶張維金3度協助通報石虎闖入雞舍獲表揚，與家人一同上台領獎，順道歡慶父親節。（巫靜婷攝）

苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，今年範圍從通霄擴大至苑裡、西湖3鄉鎮，針對農地、社區團體及巡守隊提供獎勵措施，另外，全縣養禽戶若遭野生動物侵害也可申請補助，1日在縣府國際會議廳舉辦頒獎典禮，頒出79萬2000餘元獎勵金，希望以獎勵取代限制，鼓勵各界投入石虎保育工作。

縣府農業處指出，今年共42戶養禽戶獲得石虎入侵通報獎勵金3000元，其中17戶拍攝到石虎，額外各獲得石虎入侵監測獎勵金1萬元；3名農友的農地成功拍到石虎各獲1萬元；通霄鎮福龍、楓樹社區拍到石虎及棲地巡守共獲得14萬5000元獎勵金；通灣、福源社區因棲地巡守獲得4萬元獎勵金。

林務局新竹林管處處長夏榮生表示，友善石虎生態給付去年首次在通霄試辦，今年擴大獎勵範圍，看見獲獎人數翻倍，心裡很感動，相信只要以正確態度對待土地，人類的生長環境是好的，生活在土地上的所有物種也能幸福，縣府只要願意做，中央一定支持，希望年底第2次表揚有更多人參加。

縣府農業處強調，此計畫以獎勵取代限制，領取獎勵金不會讓申請之土地被畫入野生動物保護區，今年農地可受理名額還有32戶、養禽戶55戶、社區12隊，詳細計畫內容及申請辦法，可搜尋農業處官網查詢，呼籲鄉親多把握機會，把獎金領好領滿。

另外，典禮中表揚32名有功人士，他們近2年來協助通報路殺事件、脫序石虎處理、拆除獸夾、緊急醫療等工作，保育石虎功不可沒，其中高齡81歲的張維金，3度通報石虎闖入雞舍，協助縣府及保育團體讓石虎重返自然，堪稱是石虎保育的學習標竿。

張維金在銅鑼盛隆村有1間雞舍，裡面養了約30隻日本雞，他說，第一次在雞舍內看到石虎還以為是很漂亮的貓，原本想留下來養，後來發現這隻貓體味太濃厚，覺得養不起只好放走，隔1周牠又回來雞舍，問了兒子才知道原來是石虎，趕緊通報保育協會。

張維金說，今年2月起發現雞越來越少，幾乎每天就少1隻，原以為是老鷹捕食，但後來覺得「老鷹沒這麼會吃啊？」才懷疑是石虎，於是凌晨就到雞舍守候，20幾天後終於抓到石虎，但牠疑似曾受過傷，所以再度通報協會處理，沒想到10天後又來1隻石虎，同樣通報後，現在雞舍已架起圍網。

(中時 )