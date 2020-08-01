中央氣象局發布訊息指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今日下午2時發展為輕度颱風，這也是今年7月以來第一個颱風，國際命名為辛樂克颱風，預測朝西北西往海南島前進，對台灣地區無直接影響。

中央氣象局表示，至於目前位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓目前仍在持續增強當中，預估在今明2天可能會成為輕度颱風，目前預報顯示最接近台灣會落在3日，屆時會對台灣東北部、西半部帶來雨勢，並有局部大雨或豪雨發生的機率，至於是否直接撲台，仍待後續觀察。

(中時 )