今年7月以來首颱形成 辛樂克颱風對台無直接影響 16:352020/08/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局發布訊息指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今日下午2時發展為輕度颱風，國際命名為辛樂克颱風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布訊息指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今日下午2時發展為輕度颱風，這也是今年7月以來第一個颱風，國際命名為辛樂克颱風，預測朝西北西往海南島前進，對台灣地區無直接影響。 中央氣象局表示，至於目前位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓目前仍在持續增強當中，預估在今明2天可能會成為輕度颱風，目前預報顯示最接近台灣會落在3日，屆時會對台灣東北部、西半部帶來雨勢，並有局部大雨或豪雨發生的機率，至於是否直接撲台，仍待後續觀察。 (中時 ) #辛樂克 #颱風 #熱帶性低氣壓 #影響 #氣象局 也許您會感興趣 生活熱門新聞 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 搶11色中衛口罩！康是美今上午11點開賣 各通路懶人包 - 生活 台灣疫情升溫 他建議：家戶準備3個月口罩量 - 生活 染疫工程師不愛戴口罩 4縣市趴趴走 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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