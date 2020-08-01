日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)，今(31)日宣布為歡慶8月1 日即將迎來的繁中版上市2周年紀念日，營運團隊精心規劃「2周年的甜蜜邀約」活動，並同步舉辦新伺服器「小小甜心」限定任務獎勵活動！此外，官方亦準備充滿驚喜的登入畫面、個人與戰隊卡片也追加專屬的「2周年限定」相框，周年慶多重歡慶好禮全面祭出，邀請所有蘭德索爾的騎士們共同前來赴約吧！

第一重．2周年限定全服贈禮

I.活動一：2周年限定！寶石x3000

於2020年8月3日 16：00起，登入即可領取寶石（免費）3000顆！（限2020年9月3日 23：59前創立的帳號）

II.活動二：2周年紀念禮-每日送寶石

2020年8月3日05：00起至2020年8月18日04：59止，期間內登入遊戲共可獲得免費寶石1500顆；錯過第一波時段的大家也不要失望，營運團隊於2020年8月18日05：00至2020年8月31日04：59再加碼送出1500顆免費寶石！

III.活動三：2周年活動特別裝備套組

2020年8月3日 16：00至2020年8月9日15：59止，活動期間將贈送「2周年活動特別裝備套組」給各位騎士們，此裝備對於新手騎士的冒險旅程將帶來顯著的效果加持，提醒大家請務必活用在角色的培育上喔！

IV.活動四：每日任務體力加倍送

2020年8月3日 05：00至2020年8月18日04：59止，於活動期間登入後的每日可獲得2倍的任務體力，由100增加為200，讓騎士們可以擁有更多的體力勇闖天關！

圖說：歡慶《超異域公主連結☆Re:Dive》2周年！每日登入即送出多重好禮！。(圖/So-net提供)

第二重．1日1回的免費10連抽轉蛋(最高免費70連)

2020年8月3日16：00至2020年8月9日15：59止，活動期間內於指定轉蛋進行1日1回的免費10連抽轉蛋，快一同來試試你的好手氣吧！

一日一回的免費10連抽轉蛋 全面祭出！。(圖/So-net提供)

第三重．回歸玩家・新手玩家限定 – 免費100抽轉蛋活動

什麼！回歸玩家與新手玩家特別限定好禮！2020年8月3日05：00至2020年8月6日04：59活動期間內，只要是新手玩家或是最後登入時間在2020年5月5日15：59前的回歸玩家，都可參與本次100連抽活動轉蛋！很久沒登入的玩家們快點回來挑戰手氣吧！

免費100連抽轉蛋活動心動登場！(圖/So-net提供)

第四重．精選轉蛋-鈴（遊俠）

2020年8月6日16：00至2020年8月17日15：59止，最新角色「鈴（遊俠）」將於精選轉蛋及白金轉蛋中閃亮登場！活動期間內，只要於精選轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片！

精選轉蛋「鈴（遊俠）」閃亮登場！(圖/So-net提供)

【角色介紹：鈴（遊俠）】

角色介紹：鈴（遊俠）

角色介紹：鈴（遊俠）

第五重．新機能追加

2020年8月3日16：00起，地下城將追加新區域「綠龍骸嶺(EXTREME III)」，在「綠龍骸嶺(EXTREME III)」中，除了公主之心（碎片）外，還有機會能夠獲得「公主寶珠」及「EXP藥水」，第一次戰勝BOSS，便能獲得可生產體力的特別家具！

除此之外，「探索」各冒險追加Lv 9！同一活動時間，在Lv 9的「經驗值冒險」與「瑪那冒險」中，將獲得比在Lv 8中更多的瑪那以及強化角色所需的EXP道具；並且追加支線劇情活動「小小甜心大冒險！」，邀請所有騎士一起進行活動蒐集「美美的記憶碎片」與「禊的記憶碎片」吧！

「小小甜心大冒險」支線劇情活動甜蜜開跑！(圖/So-net提供)

第六重．為期一個月的加倍活動

官方為歡慶《公主連結R》2周年，特開放為期一個月9檔的加倍活動！騎士大人們記得鎖定活動時間，前去挑戰加倍活動、領取更多的獎勵吧！

●活動時間：2020年8月1日 05：00 ~ 2020年8月11日04：59

加倍活動：NORMAL掉落3倍

●活動時間：2020年8月1日 05：00 ~ 2020年8月16日 04：59

加倍活動：大師商店幣掉落1.5倍

●活動時間：2020年8月1日 05：00 ~ 2020年8月13日 04：59

加倍活動：探索掉落2倍

●活動時間：2020年8月3日 05：00 ~ 2020年8月11日 04：59

加倍活動：VERY HARD掉落2倍

●活動時間：2020年8月11日 05：00 ~ 2020年8月17日 04：59

加倍活動：聖跡/神殿調查掉落3倍

●活動時間：2020年8月13日 05：00 ~ 2020年8月26日 04：59

加倍活動：地下城瑪那掉落2倍

●活動時間：2020年8月17日 05：00 ~ 2020年8月26日 04：59

加倍活動：NORMAL掉落 3倍

●活動時間：2020年8月26日 05：00 ~ 2020年9月1日 04：59

加倍活動：聖跡/神殿調查掉落3倍

●活動時間：2020年8月26日 05：00 ~ 2020年9月1日 04：59

加倍活動：HARD掉落3倍

為期一個月的加倍活動 全面上線！(圖/So-net提供)

第七重．特別角色交換券組合包

「特殊角色交換組(10連抽券+交換券) 」好評再登場！於活動期間2020年8月3日16：00至2020年8月10日15：59內限定販售，凡購買「特別角色交換券組合包」，不僅可獲得「10連轉蛋券」，還可取得特定角色的「特別交換券」！使用「特別交換券」更可獲得該交換角色的記憶碎片100個！此次更特別新增兩位可交換的角色—「伊利亞（聖誕節）」以及「霞（魔法少女）」！如此好康千萬不要錯過啦！

期間限定「特別角色交換券組合包」限定販售！(圖/So-net提供)

第八重．劇情活動登場

2020年8月3日 16：00 至2020年8月17日15：59，能更加享受公會【伊麗莎白牧場】的劇情活動「牧場的四農士 貧窮農場奮鬥記！」華麗登場！推進冒險享受到活動限定劇情，在冒險中討伐BOSS，並以獲得豪華獎勵為追逐目標吧！進行活動還可蒐集「咲戀的記憶碎片」與「真陽的記憶碎片」，通關活動冒險 1-5(NORMAL)後，還有官方準備的特別的小遊戲彩蛋，等著騎士們前來遊玩！

劇情活動「牧場的四農士 貧窮農場奮鬥記！」華麗登場！(圖/So-net提供)

第九重．「初音」的★6才能開花登場

2020年8月3日16：00起，角色「初音」的★6才能開花之姿即將登場！角色的純淨記憶碎片可於主線冒險 21-3(VERY HARD)「卡斯塔利亞樹林・東部」中獲得。

【「初音」★6才能開花解放】絢麗登場！(圖/So-net提供)

第十重．新伺服器「小小甜心」限定任務獎勵活動

2020年7月1日開服後至2020年8月22日23：59，將展開一系列的小小甜心限定任務獎勵活動，並送出多項超值好禮！

●小小甜心限定紀念活動01：

活動結束後於新伺服器中達總星數，即發送全服獎勵。當總星數達5000萬時，發送掃蕩券20張、高劑量EXP藥水20瓶與120的體力；當總星數達1億時，發送掃蕩券50張、高劑量EXP藥水50瓶與240的體力。

●小小甜心限定紀念活動02：

活動結束後統計達成指定主角等級者可獲得對應獎勵，主角等級60~79獎勵為瑪那50萬；主角等級80~89獎勵為瑪那100萬；主角等級90~99獎勵為瑪那200萬；當主角等級100以上時，可獲得獎勵瑪那500萬！其中需注意的是獎勵只會給予對應內容不額外累計。

●小小甜心限定紀念活動03：

活動結束後，將統計擁有6隻★4以上角色者，可獲得1000顆的免費寶石；而擁有15隻★4以上角色，則可獲得3000顆免費寶石。

●小小甜心限定紀念活動04：

活動結束後，將統計擁有3隻★5以上角色者，可獲得2000顆的免費寶石；而擁有5隻★5以上角色，則可獲得4000顆免費寶石。

●小小甜心限定紀念活動05：

活動結束後，將統計擁有5隻RANK 8以上角色者，可獲得1500顆的免費寶石；而擁有10隻RANK 8以上角色，則可獲得3000顆免費寶石。

●小小甜心限定紀念活動06：

於活動結束後，公會小屋獲得LIKE數前500名者，可獲得100瓶高劑量 EXP 藥水！

●小小甜心限定紀念活動07：

戰隊內滿員且同時全員LV15以上的戰隊，戰隊內的所有成員都可在活動結束後獲得200的體力與10個精煉石。

●小小甜心限定紀念活動08：

當活動結束後，戰鬥競技場勝場數TOP1000的騎士，可獲得300顆免費寶石的獎勵。

●小小甜心限定紀念活動09：

當活動結束後，公主競技場勝場數TOP1000的騎士，可獲得300顆免費寶石的獎勵。

第十一重．2周年紀念限定活動

2020年8月3日16：00至2020年8月30日23：59止，將展開2周年的紀念限定專屬活動，官方準備多項好禮回饋給大家！

●2周年紀念限定活動01：

活動期間內登入遊戲即可獲得抽獎資格，將有10名騎士有機會獲得15,000顆免費寶石、1000名騎士有機會獲得1500顆免費寶石。

●2周年紀念限定活動02：

活動期間內儲值任意金額，即可獲得500顆免費寶石。此外，官方加碼符合活動01、02任意條件且綁定So-net遊戲會員中心者再抽50名的「鐵三角 ATH-CKS5TW 真無線耳機」！

●2周年紀念限定活動03：

活動期間內，累積儲值金額達$3,990即可獲得2000顆免費寶石。此外，若綁定So-net遊戲會員中心且累積金額前100名者加碼送「鐵三角 ATH-CKS5TW 真無線耳機」！

●2周年紀念限定活動04：

回歸玩家專屬限定！限2020年7月1日後未登入過且LV50以上之回歸玩家，於活動期間內登入即可獲得1,500顆免費寶石與300萬瑪那！官方血本無歸祭出好康，符合活動條件且綁定So-net遊戲會員中心者再加碼抽50名「鐵三角 ATH-CKS5TW 真無線耳機」！

為歡慶繁中版《公主連結R》上市2周年，官方準備11重好禮全面祭出、回饋予所有騎士大人們，感謝騎士大人們一直以來對於本作的支持與陪伴！未來更多關於《公主連結R》的活動內容，敬請持續鎖定相關新聞與官方粉絲團的最新消息！

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