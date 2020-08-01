甫獲得台北電影節影帝的莫子儀，在《追兇500天》中飾演被喻為「神探」的刑警，劇中卻有著許多怪癖行為，其中一項是「會自己針灸」，劇中的他因肩膀有舊傷而常感無力，但因很相信自己所學的醫療體系理論，所以常常自己針灸。

莫子儀為求逼真，拍攝時「真實拿針自戳，毫無借位演出」。拍攝前為了融入角色，他特地找醫師朋友跟著學針灸，還從醫病史開始深究。「學針灸一開始先從各種布類開始練習，去感受針穿透每一層纖維的觸感，熟悉拍針、進針、行針、出針的過程；也要瞭解身體經絡才知道如何取穴。」

莫子儀私下用自己的身體練習針灸，「開始感受每一層肌膚被穿透的過程，練完右手再練左手。」但他特別提醒千萬不能自己亂針灸，敢這麼做是有特別學過。導演就透露莫子儀拍攝完畢後，因為拍片的時候扎太多針，導致後來手還有些無力，如同劇中角色一樣。

莫子儀透露，接下角色除了做劇本功課，也希望讓觀眾更容易進入情性，會為角色台詞做修飾，「表演的本質就是能啟發更多創作。」他這次與編導蔡怡芬花數個月時間定稿、細修，一同發展角色的古怪性格，也展現自己曾獲金鐘獎「戲劇節目編劇獎」的實力。

《追兇500天》故事的原型是接近在90年代發生的女性犯罪事件，著重於女性犯罪者的犯罪心理，長期承受的痛苦與困境。黃瀞怡（小薰）在劇中受到長期家暴，演技再突破，「這次要從環境、生活壓力、良心和道德的不同層次演出女性在家庭暴力中的難處」。她形容劇中將步步轉進，帶觀眾直視身處暴力困境下的她，在無形枷鎖中找回人性殘值。《追兇500天》共為4集，28日當天所有集數於myVideo獨家播映，並推出每週單集免費看。

莫子儀在《追兇500天》中演出怪咖神探。（七十六号原子提供）

小薰今年獲得金穗獎最佳女主角，新劇《追兇500天》中將演出受虐婦。（七十六号原子提供）

《追兇500天》前導海報曝光。（七十六号原子提供）

(中時 )