照顧全球兒童50年，國際同濟會台灣總會長劉春快指出，2項重大國際兒童服務專案，都是國際同濟會與聯合國兒童基金會一同合作推展；1990年世界兒童高峰會中所設定的，消除全球「碘缺乏症」及消除「母嬰破傷風」，國人捐助善款就超過億元，證明台灣人的寬厚與愛心，是台灣的驕傲。

為鼓勵弱勢學童求學精神，今年國際同濟會台灣總會，發起獎助學金申請，1日在台中市北屯區葳格國際會議中心舉行「109年度同濟獎助學金」頒獎典禮，包括，國小組150名、國中組150名、高中組150名，共計450位學生獲頒獎助學金；獲獎學生現場分享感恩的心，與自己的求學故事，場面溫馨。

國際同濟會台灣總會長、台灣同濟兒童基金會董事長劉春快指出，為扶助清寒弱勢族群兒童、擴大行善，結合2單位的資源，設置「同濟全國兒童青少年獎助學金」，今年是首屆獎學金頒獎典禮，很多學生拿到獎助學金相當開心，表示可減輕家中負擔。

台中市教育局表示，同濟獎助學金為國際同濟會台灣同濟兒童基金會以「照顧幼童第一優先」、「關懷兒童無遠弗屆」為宗旨設置，獎勵對象為台中市就讀國小至高中的學生，期望藉由公開表揚激勵學生專心向學，並發揚關懷兒童的精神。

(中時 )