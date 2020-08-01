阿Ken（左）和紀培慧主演的《練愛iNG》也登上「Taiwan Cinema電影快報」拓展能見度。（文策院提供）

原定於6月中旬舉辦的上海國際電影節電影市場展，受新冠肺炎疫情影響，改期自7月31日至8月5日於線上開展，台灣參展作品也由文策院接棒協力，協助臺灣業者以線上展會的方式參與上海國際電影市場展，臺灣共有19間業者參與，參展作品含企畫案達24部，有《刻在你心底的名字》以及《野雀之詩》、《阿查依蘭的呼喚》等片。

因受疫情影響，今年重要的國際大型影展，除已舉辦線上市場展的坎城電影市場展、安錫動畫影展以及本次上海電影市場展外；包含北京國際電影節市場展、香港影視展、釜山亞洲內容電影展以及美國電影市場展等影展也均已確認轉為線上影展。原有台灣館的相關規劃與推廣活動，也將轉為線上方式舉辦。

本次上海國際電影市場展，文策院規劃以「Taiwan Cinema電影快報」方式作為推廣臺灣作品的主要模式，透過影片片花剪輯與旁白介紹，精選台灣電影最精彩的內容，並於大陸地區相關影音平台播出，如：騰訊、愛奇藝、芒果TV等知名中國大陸影音平台。推廣目的除針對大陸相關影視產業買家外，也希望透過更多聚焦於觀眾的宣傳，深化臺灣影視作品的品牌印象，提升大陸市場的銷售成績。

(中時 )