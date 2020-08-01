導演徐漢強繼《返校》票房創佳績後，VR新作也在國際影展上傳來好消息。（公視提供）

導演徐漢強繼《返校》表現創佳績後，由他與阿根廷導演馬可洛可可（Marco Lococo）共同執導的最新VR作品《星際大騙局 之 登月計劃》在國際上也傳來好消息，威尼斯影展昨公布VR競賽單元（VENICE VR EXPANDED_Competition），《星際大騙局 之 登月計劃》也在入圍名單之列，將與全球最頂尖的VR作品角逐VR首獎及最佳VR敘事大獎。

導演徐漢強得知入圍後難掩興奮心情，他表示：「入圍威尼斯如此重要的國際影展，我從來沒敢想過，所以得知入圍消息感覺很不真實。但對於台灣和阿根廷的團隊來說，這是我們第一次進行這麼複雜的跨國合作，嘗試的內容也是全新的領域，大家就這樣被我荼毒了1年多，所以當他們的努力得到如此肯定，我感到非常開心。」

因應國際疫情趨勢，威尼斯影展將轉為線上映演，預期將會有更多國際觀眾可以看到作品，同時導演透露作品也做了更多優化，而實體放映的部分，觀眾可以期待年底的特別展演計劃。

2019年，公視以登月50周年為契機發想此企劃，與高雄市電影館共同合資出品，由專業VR製作團隊綺影映畫及阿根廷動畫公司3Dar共同製作，並由擅長惡搞、曾執導VR喜劇《全能元神宮改造王》的導演徐漢強執導筒，帶領台灣觀眾踏上登月之路，體驗者將扮演片中登陸月球的角色，並透過互動VR技術與片中人員、物件進行互動，每名觀眾的一小步，都將會是「人類重要的一大步」。

本片原訂於今年金馬奇幻影展世界首映，但因新冠肺炎疫情影響而取消放映，至今已入選2020翠貝卡影展「沉浸式作品單元」的「互動作品」項目，及安錫國際動畫影展，但兩影展亦因疫情關係而無法順利展映。徐漢強表示：「雖然疫情讓今年整個參展計劃大亂，而且大部分的VR影展也都被迫真的『虛擬』了，但對我來講能爭取到多的製作時間來修正作品，讓作品以最完美面貌與大家見面，就是件好事吧！」

《星際大騙局 之 登月計劃》是一部由台灣人偽造登月的互動式喜劇VR沈浸式動畫，影片當中體驗者將扮演台灣第一名登陸月球的太空人，跟著影片中的導演指（訓）示（斥）成為台灣首位登月的英雄，直到最後看見完成品時，才會真正意識到登陸月球的背後是場大騙局！《星際大騙局 之 登月計劃》不僅入圍2019威尼斯創投，現也入圍威尼斯影展正式競賽片。

(中時 )