儘管目前還沒敲定SBL新盃賽的詳細舉辦日期與地點，台灣銀行男籃的訓練腳步卻未停歇，1日在陳國維總教練領軍下，前往宜蘭頭城的烏石港進行半天移地訓練，更在沙灘上操練體能，周暐宸、劉韋辰與潘祥偉等新援身影也隨著曝光。

「主要是我們從5月開始練球到現在，剛好選擇今天上午來到烏石港，一方面是當作散散心，一方面順便操一下體能，」陳國維說，「畢竟只有半天而已，剛好周暐宸、劉韋辰與潘祥偉3人也完成簽約，他們的公文最近這幾天也才通過。」

只是千萬別以為台銀去玩水而已，台銀「喇叭」張博勝還在臉書上寫，「感謝教練團的用心，在這魔鬼周的最後一天訓練，讓我們來到海邊沙訓(雖然好像沒有比較輕鬆)，但至少換個訓練環境，且調整一下心情，也讓大家有個校外教學。」

其實不只是台銀前往沙灘特訓，先前桃園璞園與上季總冠軍台啤，也都先後前往過沙灘集訓，一切並非只為了10月份舉辦包含中華白的盃賽，而是可望在8月提前舉行的SBL盃賽，不過目前詳細比賽地點與時間還沒敲定，只能靜待公布。

至於3名新援，「Polo」周暐辰上季效力九太科技，跟陳國維同樣是來自宜蘭的球員，劉韋辰則在3年前離開台銀跳槽富邦勇士，如今也算重返老東家，潘祥偉上季則待台啤，陳國維說：「目前我們剛好滿編18人，接下來就是好好訓練。」

(中時 )