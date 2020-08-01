台電鼓勵同仁在消費之餘「捐發票做公益 」。（台電公司提供／陳淑娥台中傳真）

台電鼓勵同仁在消費之餘「捐發票做公益 」。（台電公司提供／陳淑娥台中傳真）

台電台中區營業處辦理「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動。（台電公司提供／陳淑娥台中傳真）

台電台中區營業處1日在台中清水、梧棲地區「三井outlet」及「高美溼地」辦理「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，由台中區處處長郭芳楠帶領參與活動員眷近千人，一同走訪在地商家，用力消費回饋地方，更加碼辦理「消費滿500元，送200元禮券」活動，讓所有參與者大呼有夠划算！

為配合政府國營事業振興在地經濟政策，台電公司從北到南舉辦一連串回饋地方、促進商圈經濟復甦活動，今日由台電台中區處辦理「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」。

郭芳楠表示，趁著暑假期間，台電台中區處為鼓勵員眷一同走出戶外，參與公司舉辦的福利活動，並同時響應政府的振興經濟方案，用力消費回饋地方，更加碼辦理「消費滿500元，送200元禮券」活動，讓所有參與員眷都大呼「比百貨公司的周年慶還划算」！

此外，也鼓勵同仁在消費之餘「捐發票做公益 」，並舉辦高美溼地攝影比賽，同時行銷台中海線在地美景，一整天活動下來，台電同仁不只是「吃滿、玩滿、買滿滿」，更帶著高美溼地的夢幻夕照及風車美景回家。

台電公司表示，此次活動有將近千名員眷共襄盛舉，活動盛大熱鬧進行，更間接促進在地商家以及台電同仁交流與互動，可說是一舉數得。

(中時 )