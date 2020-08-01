KKday於7月28日推出限量的「台虎航空體驗營」，一上架即引發搶購。台灣虎航今日宣布再與KKday合作，8月6日推出微旅行體驗，讓旅客在高空品嘗米其林燒肉，還可獲得日本不限航點機票，行程今日下午3點開賣後，已在20分鐘內賣完。

台灣虎航表示，首發微旅行的主題，與榮獲米其林1星的頂級燒肉「大腕燒肉」合作，推出「空中米其林饗宴－大腕燒肉快閃店」，由大腕精心研發的燉牛舌套餐，讓旅客能在高空中享用香濃甜嫩、口感厚實的牛舌並搭配法國夏洛白鑚香檳的極致美味，不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇，讓本趟旅程不僅可讓體驗者感受久違的飛行體驗之外，亦可於機上享受米其林星級料理。

本次的空中快閃店航班編號為IT-8240，預計於上午10時20分自桃園機場起飛，下午2時回到桃園機場，沿途將由機師進行飛行途中的美景導覽，讓想念出國的旅客能重溫翱翔於天際的心願。

參與該行程者，台灣虎航再加碼贈送每位參與者未來台日邊境開放後1年內效期之台灣虎航日本不限航點來回機票1張，為未來的旅行搶先卡位。旅客亦可於機上採購免稅品，最低可享75折起。

(中時 )