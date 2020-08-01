在台積電連拉兩根漲停帶領下，台股本周再創13031歷史新天價，寫下台灣資本市場30幾年來最精彩一周！財信傳媒董事長謝金河表示，儘管有人覺得台股漲的不可思議，但其實有一半的股票還蹲在地上，其中不乏90年代西進的台企，昔日優勢不在，面臨大陸同業殺價競爭壓力，如正新、寶成等今年很掙扎。

謝金河在臉書發文指出，台股創高之際，最新市值排行榜出現很大的變化，令人吃驚。這當中，聯發科打敗鴻海，登上老二寶座。最大黑馬是台達電，今年業績起飛，股價跑到200元以上，市值居然打敗大立光，成為第七大市值企業，鄭崇華交棒後，海英俊帶著鄭平、鄭安創造佳績，非常值得肯定。

他認為，另一個看點是廣達股價居然超過鴻海，這是過去30年很少見到的景象。這些年，台達電、廣達積極把生產基地移回台灣，並加快升級轉型的腳步，如今都見到躍升。一度罹癌的廣達董座林百里仍站在第一線打拚，努力接受不同挑戰，對比鴻海創辦人郭台銘已經交棒，也給兩家公司帶來不同視野。

「這次前10大企業，過去前10席都有4席的台塑四寶排名全後退，今年前兩季台塑四寶紛紛出現虧損，尤其第二季油價已經回升到40美元，台塑集團仍未扭轉最壞情況。另外，寶成集團公布裕元工業上半年虧損1到1.6億美元，今年狀況不妙，裕元是寶成最重要子公司，去年上半年賺1.65億美元，今年變成虧損，未來考驗很大，怪不得少主蔡佩君坦承壓力大到睡不著睡。正新輪胎今年考驗也很大。」

謝金河分析，這些90年代最早進入中國大陸的企業，昔日優勢不見，迎接而來的是中國大陸同業的殺價競爭壓力。

他強調，這次台積電、聯發科領航的台股比30年前更健康，但只有升級轉型有成的企業能脫穎而出，不能創造價值的公司，千萬不要以為股票沒漲、便宜，就跳進去！「記住，這是一個大洗牌的時代！」

(中時新聞網)