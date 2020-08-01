立法院傳出爆發集體貪漬案，檢調大動作搜索立法院，對象包括綠委蘇震清、藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委趙正宇等立委辦公室被搜索，而時代力量黨主席、前立委徐永明也在搜索對象內，消息曝光後，也讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量備受質疑。對此，名嘴謝寒冰今(1日)接受「中天電視」訪問時，則是認為「徐永明應先辭黨主席，再去接受調查」。

北檢31日無預警前往立法院立委辦公室等地，兵分65路搜索，現任立委包含國民黨陳超明、廖國棟，無黨籍趙正宇、民進黨蘇震清，還有前立委陳唐山及徐永明均被約談，全案將朝貪汙罪方向偵辦。據了解，這件大規模搜索立法院偵辦立委貪瀆案，起因SOGO經營權之爭。

謝寒冰說，到底是真的為了正義？還是收錢才去做？徐永明應先辭黨主席，再去接受調查，顯然檢調已有充分證據，否則不敢這樣做，也代表檢調已掌握確實東西，像是直接拍到收賄證據。

謝寒冰直言，在此情況下，恐怕要脫身不是這麼容易。

另外，針對徐永明疑涉收賄弊案，時力台北市議員黃郁芬也已在臉書要求先將徐永明停權，送交黨部紀律委員會議處。對此，時力祕書長陳志明表示，仍靜待結果出爐，預定今晚將會再度召開臨時決策委員會，討論相關因應作為。

(中時新聞網)