比利時工程師今確診新冠肺炎，在台逗留2個多月，感染源成謎。男子5月初入境後曾居家檢疫14天，對於居家檢疫措施是否要加強，期滿再採檢一次，中央流行疫情指揮中心表示，目前沒有規劃，仍然維持現況，除非有新的科學證據指出14天後傳染風險高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣的採檢措施已放寬，而居家檢疫、隔離期滿是否要再採檢，進行double check，一直是指揮中心考慮的因素，到現在都沒有決定要實施。

陳時中表示，不實施期滿再採的原因，是因為各種資料顯示，14天沒有症狀後，病毒的量和可傳染的機率都減到最低。因此，除非有新的科學證據指出14天後傳染風險高，否則台灣都會維持現況，檢疫、隔離期間有症狀就採檢，否則就是再進行7天自主健康管理。

陳時中說，舉例而言，瓜地馬拉的個案入境前3天PCR檢測陰性，入境後5天卻檢出陽性。因症狀發生2天前恐怕都測不出，但過了之後就能測出，檢驗的時間很重要。因此，還是一句話，隔離、檢疫比檢驗重要，檢驗的時機也是如此。

(中時 )