新北市原民局今（1日）邀集排灣族、布農族、太魯閣族、卑南族、阿美族及泰雅族等各族領袖，在樹林原住民園區舉辦祈福儀式。（許哲瑗攝）

新北市年度歲時祭儀受疫情影響停辦，成為不少原民心頭之憾，新北市原民局今（1日）邀集排灣族、布農族、太魯閣族、卑南族、阿美族及泰雅族等各族領袖，在樹林原住民園區舉辦祈福儀式，盼世界疫情早日落幕，現場也規畫「TaTaK市集」、布農族八部合音、杵音表演等活動，吸引百人共襄盛舉。

新北市原民局表示，原住民族在1994年8月1日入憲，行政院2005年明定每年8月1日為「原住民族日」，紀念原住民正名歷程，新北市今日舉辦祈福儀式，除了向祖靈祈求疫情早日落幕外，也透過市集活動、藝文展覽，邀請民眾一同歡慶這個屬於原住民族的重要日子，盼傳承原民文化。

今祈福儀式邀集排灣族、布農族、太魯閣族、卑南族、賽夏族、噶瑪蘭族、阿美族及泰雅族等族群，新北市副市長吳明機、原民局長羅美菁共襄盛舉，由頭目、領袖及祭司依原住民族傳統方式祈福，布農族也帶來八部合音與杵音演出，展現團結信念，場面熱鬧。

除了祈福儀式外，原民局也在TaTak原住民族文創聚落平台，舉辦「TaTaK市集」活動，民眾可在樹下體驗原住民美食與手作工藝外，還可採購原民特色工藝、美食與農特產品，在滿滿的原民風情下共度週末。

(中時 )