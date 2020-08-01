高雄市長補選今（1）日舉辦公辦電視政見發表會，第3位提問人天主教聖功醫院院長楊儀華發問，有關老人照顧議題，如何打造高雄成為高齡友善城市。陳其邁指自己時任行政院副院長，大幅增加長照預算，未來會補足高雄日照中心、住宿型長照機構數量。李眉蓁強調，老青共居，讓高薪產業進駐，吸引年輕人回流。吳益政則稱，必須強化偏鄉長照交通接駁。

楊儀華提問指出，高市目前65歲以上老人44萬人，約占總人口16％，每年2萬人速度增加中，老年照顧是很重要的議題，高雄很適合養老，但高雄有900個里，卻只有330個老人關懷據點，很明顯不足，如何讓每一里都設有據點、照顧長輩，打造高雄成為高齡友善城市，進一步開拓銀髮企業，吸引年輕人到高雄創業定居。

陳其邁表示，蔡英文執政以來，長照預算從2016年的50億元，到他擔任行政院副院長增加到400億，未來每年增加到600億規模，未來兩大目標是建立日照中心，協助年紀大長輩、在地養老，第二加緊建設住宿型機構，讓失能長輩必須進到裡面。

李眉蓁指出，若當市長會照顧青年、社會弱勢，實踐老青共居，及加強社區長照等，但要解決人口結構老化、外移，讓產業多元化，讓人民加薪。她也痛批，陳其邁當14年立委及副院長，高雄人給這麼多機會當官，應該好好為高雄人爭取，但像是高鐵南延路線、國民運動中心，都沒有看見他的表現。

吳益政則提到，台灣平均臥病到死亡4至7年，北歐為兩周，代表台灣是用健保支撐，不是健康活長壽，建議可參考瑞士時間銀行，老人家照顧更老的，以及妥善運用閒置空間提供長照使用，以及強化偏鄉長照交通接駁。

(中時 )