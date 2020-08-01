彰化縣又出現新冠肺炎確診者，根據中央流行疫情指揮中心1日公布的確診案例，案469為20多歲外籍工程師，為彰化海外風場的離岸風電技術人員；彰化縣衛生局疫調發現，年輕技師來台在彰化工作期間，只要放假就往外跑，除了常泡在台北的酒吧，也會到台中酒吧找樂子，並到宜蘭旅遊，更令人擔憂的是，他幾乎都沒戴口罩！

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這名外籍技師的生活型態是幾乎每天早出晚歸，因此針對他住宿的旅館員工，通通必須採檢，而與他同間旅館的住宿旅客，將針對可能有互動的外籍人士做採檢。

根據了解，染疫技師平常主要自己開車，但搭乘高鐵和搭計程車時都會配戴口罩，至於上健身房時、與到台中與台北的酒吧找朋友聊天時，若要全程戴著口罩，實際上也有困難。

葉彥伯強調，初步推估外籍技師的感染時間點就在6月25日至7月8日之間，感染時間、地點，高度可能性就是在台灣；而這段感染期間，除了在彰化工作，還去了很多其他地方，已經一併請其他衛生局進行疫病調查；目前鎖定在6月28日之後到被檢出發病之間，主要將針對同公司的員工、外籍人士等進行密集追蹤。

(中時 )