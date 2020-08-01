高雄市長補選辯論今天(1號)登場，藍、綠、白三方正面對決！高雄市長補選進入最關鍵時刻，不過國民黨候選人李眉蓁卻因為論文抄襲一事，到後來她的婆婆一句「胸部變小」惹議，大傷形象…對此宅神朱學恆就說，從一開始國民黨派出李眉蓁參選，就已經決定結局，「國民黨這次恐怕沒有辦法達成戰略性目標，叫做『潰而不敗』，而是會『一路退敗』！」

【政新鮮】韓國瑜輔選救高雄 朱學恒說「只有一種可能」…

那麼國民黨未來還有機會再拿下高雄嗎?他直白地說：「沒有，一點機會都沒有，絕對不可能，想都不用想。」朱學恒表示現在狀況已經演變到這樣，不要天真的幻想甚麼還有贏的機會，乾脆洗洗睡比較快，如果李眉蓁認真做，也許還有機會選下屆立委，但這一屆想要選上高雄市長，就算是好萊塢劇本都寫不出來！

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁(左)、民眾黨候選人吳益政(中)、民進黨候選人陳其邁(右)。

至於外界關心，如果韓國瑜出來輔選，對李眉蓁的選情是否幫助，朱學恒也提出自己的觀點！他表示，「如果有人認為在高雄，可以激起90幾萬票罷免韓國瑜的人幫李眉蓁輔選，那個人可能跟他不在同一個平行世界。」話鋒一轉，朱學恒對於韓國瑜未來動向也有不同見解，認為有些人說韓應該要出來選黨主席，甚至可能會北上選台北市長，他覺得都是胡說八道，因為「敗軍之將，豈敢言勇」。

其實從李眉蓁投入高雄補選後，一開始遭到綠營抨擊「父親是黑道」，再到後來「論文門」，朱學恒認為，如果選舉已經在談這種「茶餘飯後」的話題，就表示這個人選沒有激起大家的熱情跟投入。他說，「國民黨派出來李眉蓁是不得已下的不得已，他們應該要挑選的人是長時間蹲點，甚至下次可以選上立委的人，我不確定李眉蓁是不是這樣的人選。」

談及論文事件李眉蓁（左）瞬間淚崩（資料照／袁庭堯攝）

那麼國民黨為何要推派李眉蓁呢？是不是代表國民黨有覺醒要讓「中生代」出線，有世代交替的意味呢？針對這個說法，朱學恒說得直白，「國民黨當初在高雄的提名，都是政二代，我不知道這樣是叫做中生代、新生代？這不是嘛！這是血緣繼承的關係，不然有種提一個爸爸以前不在政治界的，像是黃捷一樣靠自己出來選。」宅神再批國民黨包袱太大，老人家沒有意識到國民黨「退此一步，即無死所」，還要再出來混的話就不要談改革。

(中時新聞網)