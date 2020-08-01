竹山秀傳醫院利用暑假，舉辦「我的未來夢想營」，讓鄰近社區小朋友學習衛生保健觀念、醫院職業特性，寓教於樂啟發對醫學領域的興趣；同時邀請社區長者，陪孩子參與闖關遊戲，互相了解長輩和小孩的想法與需求。
竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，少子化與高齡化是台灣的隱憂，至2025年將由3.4個年輕人扶養1名老人，因此讓小朋友從小擁有預防保健、提升自我照護能力非常重要，也希望小朋友建構正確的觀念，帶回家運用於與阿公、阿嬤相處。
謝輝龍指出，台灣邁入高齡化社會，為了讓小朋友透過遊戲，親身感受長輩們生活中會面臨的問題，以及該如何處理？各科室同仁精心打造各種關卡，藥劑科同仁提供零散的藥物給小朋友，讓他們在挑藥、分類及包藥過程中了解「總包」及「餐包」的觀念，希望他們學會用藥安全，回家後可關心阿公、阿嬤是否安全用藥。
婦兒科則準備嬰兒模具、尿布、小孩衣服及背巾，讓孩童學習照顧嬰幼兒基本技巧，另請長者幫小朋友綁背巾背娃兒，希望他們感謝父母養育之恩；復健科帶小朋友製作護具並協助長者穿戴，了解不同受傷部位的照護方式；急診、社服課等單位也準備關卡讓小朋友闖關。
(中時 )
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