【現場直播】3位候選人交鋒！高雄市長補選公辦政見發表會｜2020.08.01

高雄巿長補選政見會，民進黨候選人陳其邁結論說，有人嘲諷他一選再選，也有人說他選高雄市長像一場苦戀，他必須講，這一路走來，真的像極了愛情。8月15日拜託大家踴躍投票，用選票來決定我們的未來。

陳其邁結論先回應李眉蓁，如果那麼關心高雄建設，那為什麼國民黨的立院黨團卻是反對前瞻基礎建設計畫？前瞻基礎建設計畫就以高雄來講，光路平專案就補助了12億元。假如中央沒有支持，跟中央合作代替對抗，怎麼樣讓高雄在這一波全球產業供應鏈轉型的過程，一方面跟中央合作，二方面也解決企業、廠商的問題，全面發展經濟呢？

中央政府在民進黨執政之後，包括用前瞻基礎建設的預算，捷運就補助了1400億，計畫的核定就是他在擔任行政院副院長的時候核定。橋頭科學園區中央政府準備運用科發基金預算投資400億；更不用說大林蒲總共預算規模大概1400億，中央補助高雄市的預算達到589億。

前鎮漁港發展遠洋漁業，陳其邁說，他在行政院跟院長蘇貞昌，以及農委會共同聽了專案報告5次，把計畫規模從原來的40億增加到50億，希望成為一個兼具觀光跟遠洋漁業的母港基地。蔡英文總統執政之後，不管中央對高雄建設的補助、對高雄未來成為南台灣產業經濟發展的龍頭，具有堅定的承諾，他，就是來執行中央對高雄堅定承諾的候選人。

陳其邁說，高雄已經浪費了2年時間，也空轉了2年時間，每次回到高雄，經過五福橋的時候，看到亞洲新灣區沒有任何進展，也聽不到任何的消息，很多高雄人都跟他一樣覺得真的是可惜，為什麼不加快腳步來解決這些問題呢？

同樣的，他在行政院，每天幾乎在解決各縣市台商回台、投資設廠的大大小小問題，他心中都一直掛念著高雄。各縣市的招商一直拚命的往前衝，解決了南科三期的土地，也增加了很多工業區，來解決企業的問題，其他縣市招商成績上來，他最掛念的還是高雄，趕都來不及了，怎麼有時間在這裡停頓空轉呢？

所以他三天兩頭就找科技部和內政部來協商橋頭科學園區，希望能夠加快腳步，在明年年底就能夠選地建廠，讓橋頭科學園區帶動產業轉型，讓高雄成為高科技城市，能夠美夢成真。

他說，這一次回來參加市長補選，有一個很重要的是，新市長的任期其實只有2年，所以新市長必須用2年的時間，把4年市政追回來。前些日子，他跑遍高雄各地，拜訪市民朋友，他們都跟他說，「你的選情大家看好，但是投票率可能會很低。」

陳其邁說，新市長背後假如沒有足夠的民意基礎，相信未來在議會，藍白合作的架構下，推動市政一定會碰到很大的阻力。高雄1年要投3次，他跟很多年輕朋友一樣，坐高鐵回來很辛苦，但是他要告訴大家，香港現在不能選舉，台灣其他地方沒有選舉，全台灣、全世界都在看高雄市長的補選，是不是有新市長、有新民意能推動高雄的建設。

陳其邁承諾，帶領的市政團隊，未來一定不分黨派，在地優先，專業優先，用人唯才，只有高雄隊，沒有邁團隊。他服務的市民也是同樣的道理，不會區分黨派、顏色，一視同仁，不管過去有沒有投給他，不管是藍的是綠的，只要在高雄生活，全部都是高雄市民，高雄是我們大家共同的家園。

(中時 )