高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會下午登場，第2題是如何照護弱勢？吳益政提出釋出高雄閒置建築和土地讓弱勢團體經營、強化實物銀行功能，引進高雄志工幣；陳其邁會建構平台，讓慈善團體與身障團體對接，並向中央爭取預算，解決弱勢團體不足的問題；李眉蓁則說，推動老青共居來落實照顧弱勢。

第2名發問人是高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川，他提問高市立案身心障礙身心團體68個，大部分由家長或熱心人士組成，經費與社工人力不足、經營困難，當選市長如何照顧？

「高市每年社福經費約305億元、僅次於教育，仍是不夠」，吳益政除重申中央統籌款調整的重要性外，認為市府仍有許多建築物或空地，可以考慮免費提供社福團體運用，社團也是來幫忙的，政府應支持。吳也提出政府資源與社會資源應妥善整合運用，可參考國外引進高雄志工幣作法，讓志工願意多參與公益，換得志工幣進而讓照顧弱勢的動能也能循環。

陳其邁說，整合慈善團體與身障團體的資源，建構一個要有充分的對接平台，一個慈善團體若認養二到三個身障團體，就能大幅解決弱勢及身障團體的需求。

另從蔡英文總統就任之後，非常重視解決城鄉差距和南北失衡的問題，幾乎每年都平均增加近100億的規模。

陳表示，不管是高科技產業先進半導體製程中心，或是高階製造中心，未來用產業來帶動經濟成長，創造更多稅收，自然而然我們就能夠分配更多的資源，來照顧身心障礙的朋友，達到平衡、公平的社會。

李眉蓁指出，銀青共居的社會住宅會是用輕鬆價格提供入住，入住的銀髮族與年輕世代能相互照顧陪伴，形成世代和諧共好的畫面，銀青共居不一定要由政府興建或改房屋，政府可以做媒合的角色。

另李說到弱勢也要提到婦幼，因此推動0-6歲生育一條龍的政策，從婦女懷孕、分娩、坐月子到兩歲以下的托嬰補助、保母輔導、3-6歲公共化幼兒園增加以及強化準公共化幼兒園素質，來達到完整照顧。

(中時 )