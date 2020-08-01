國民黨候選人李眉蓁今（1）日在政見會結論時，拋出當市長要邀民眾黨對手吳益政當副手，至於民進黨的陳其邁，相信蔡總統會有更好的安排，「這樣我們3個人都可以為高雄打拚」，酸味十足。

李眉蓁炮轟，民進黨執政「三分市政，七分派系」的家天下心態，搶奪國家資源、政府名位、國營事業毫不客氣，民進黨派系個個「又肥又壯」，但高雄的經濟卻越來越差，市民連最基本的生活三要素陽光、空氣、水都做不好。民進黨不但讓高雄人「歹賺食」，連「呼一口新鮮空氣、喝一口乾淨好水」都做不到嗎？民進黨怎麼還敢「臭談」呢？

她也提出，4項軟實力政策，讓市民喝好水、推動蘭姆酒產業、力推會展三支箭、建設高雄為軟體智慧城市。她提到，當選會成立「喝好水專家小組」，並比照北市作法成立「高雄市自來水事業處」，加速管線汰換、提高水質。此外，要在學校、醫院等公共空間設置大型逆滲透飲水機，以「一校一機」、「一院一機」讓學生及病患能優先喝到乾淨好水。

高雄財政困難，李眉蓁也首度拋出發展蘭姆酒產業，她直說，全球烈酒市場消費達12兆，產值直追半導體產業。以蘭姆酒來說，原料是甘蔗，而高雄有優質甘蔗的土地和技術，若能占有全球 10％的蘭姆酒市場，每年就有500億收入。她當選後，會在兩年內完成「蘭姆酒產業」政策制定和立法工作，為高雄經濟注入活水。金門有高粱，宜蘭有葛瑪蘭，相信高雄也一定能把酒莊經濟做起來。

李眉蓁也感慨，高雄展覽館曾經被寄予厚望，但民進黨無能讓它一年有240天是蚊子館，因此要用「會展三支箭」來為高雄會展產業找出路，透過「會議＋觀光」模式，帶動外來人口觀光消費。其次，還要把高雄打造成大型精品「常展基地」，建構常展聚落，創造在地工作機會。同時，結合高雄豐富宗教文化資源，來推動宗教會展。

李眉蓁強調，高雄雖然是重工業城市，但人民不要汙染，未來必須邁向產業轉型。未來要推動軟建設，多賺智慧財，建立「小型自媒基地」、「中型新創基地」，再爭取「大型軟體公司進駐」。更要吸引國際投資，把高雄建設成世界級影視和軟體產業的智慧城市。

李眉蓁在尾聲強調，市長選3號，幸福來報到。創造高雄三贏，請讓李眉蓁當市長，她說會邀請吳益政當副市長，至於陳其邁先生，相信蔡總統會有更好的安排，這樣我們三個人都可以為高雄打拚。

(中時 )