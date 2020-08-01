中央流行疫情指揮中心今公布20多歲比利時籍的離岸風技工確診新冠肺炎，推估個案在6月25日到7月8日病毒潛伏期及7月9日到7月29日罹病期間，曾前往北市酒吧多次，北市府副發言人戴于文表示，衛生局已展開疫調，並掌握個案於北市期間的工作地及居住飯店，完成消毒，其他的足跡正在回溯中。

戴于文表示，疫情仍然嚴峻，呼籲民眾進到室內密閉空間或人多的地方，務必配戴口罩，並保持社交距離。

(中時 )