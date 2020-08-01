Janet(謝怡芬)和老公George結婚5年，育有1子Egan，曾透露媽媽一直想要她再生一個，去年8月發現寶寶停止成長，忍痛流產。她今（1日）擔任TVBS「新人營」講座，目前二胎計畫，40歲的Janet說拜因疫情所賜，和老公正在努力做人，笑說「終於沒藉口，隨時會有好消息」。

兒子目前2歲10月，表演慾旺盛，日前在Janet試鏡影片中亂入，Egan戲癮被激發，用英文清楚介紹自己的名字，但相當有個性的他，就算鏡頭一來，也會看當時心情表演。Janet形容兒子非常聰明，某次故意在她面前把玩具放在口中求關注，念完他後，Egan竟把玩具遞給爸爸，說「這個玩具髒了，請你幫我拿去洗」，小大人口吻笑翻全家。

Janet今以金鐘主持人身分擔任TVBS「新人營」講師，主講「表演及主持」，她在課程中以「破冰遊戲」帶動學員，希望大家用最三八的動作來抽掉人設、擺脫尷尬。Janet今年1月才去LA學「即興表演」，許多好萊塢知名演員金凱瑞、亞當山德勒都在那上過課，問及演戲經驗豐富的Janet上課原因，她透露台灣劇組通常少了試鏡環節，時常以她活潑陽光外型幫她制定相關角色，Janet坦言比較想演相對複雜的角色，例如機器人或有家庭問題的角色，透過此課程，也讓她不再怕演悲傷的戲。

(中時 )