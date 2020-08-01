現場嘉賓如雲，由左至右依序為旺旺文教基金會主任周哲仁、新北市副市長吳明機、議員王威元、新北市文化局主任秘書翁玉琴、里昂庭國際控股集團董事局主席黃韻庭。（賴彥竹攝）

演唱會現場湧入千位志工，旺旺友聯保險公司贈送每位志工可愛熊貓LED三用螢光筆，讓志工在會場中隨節奏搖擺嗨翻天。（賴彥竹攝）

新北市副市長吳明機上台致詞。（賴彥竹攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁上台致詞。（賴彥竹攝）

開場由民歌王子王瑞瑜帶來耳熟能詳的「我是一片雲」等歌曲。（賴彥竹攝）

演唱會現場由金鐘獎主持人趙婷擔綱主持，賴慧如現場表演國標舞姿勢。（賴彥竹攝）

八點檔多情城市演員、玉女歌手賴慧如，身穿一席粉紅色洋裝，演唱「贏你哦」等歌曲，炒熱現場氣氛。（賴彥竹攝）

星光幫偶像「小美」盧學叡，帶領志工們一同合唱原住民族歌曲。（賴彥竹攝）

盧學叡親切地與在場志工們合照。（賴彥竹攝）

金曲獎最佳重唱獎南方二重唱，演唱「秋蟬」等歌曲。（賴彥竹攝）

壓軸登場的美聲王子「小胖」林育群，帶來「my heart wii go on」等歌曲。（賴彥竹攝）

旺旺文教基金會、中國時報、新北市文化局、全國數位有線電視等單位今日下午2時在新北市三重綜合體育館演藝廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」演唱會，邀請千位新北市社福、文化、衛生等志工參加活動，現場氣氛熱絡、座無虛席，現場嘉賓對於「旺旺中時公益演唱會」用音樂娛樂，建立企業推廣社會良善風氣的口碑，給予肯定與讚許。

演唱會現場嘉賓如雲，新北市副市長吳明機、旺旺文教基金會主任周哲仁、全國數位有線電視董事長李光漢、寶石建設董事長陳汪全、新北市文化局主任秘書翁玉琴、三重區副區長林偉雄、里昂庭國際控股集團董事局主席黃韻庭、議員王威元等多位貴賓，到場向志工致敬、傳達祝福。

活動中特別邀請里昂庭國際控股集團創辦人主席黃韻庭親自蒞臨與會，在去年9月底首度創下台灣紀錄的女性企業家，在法國羅浮宮首度舉辦封館之夜活動，里昂庭國際控股集團將《蒙娜麗莎》、《媽祖神明衣》同框，媽祖神明衣呈現台灣傳統手工刺繡與當代時尚的演變，莊重優雅的繡品，代表女性溫雅的性情，靈犀細膩的巧思，不但賦予繡品五彩生命，也為自我纖巧溫柔的靈心和慧性，更添繽紛色彩，也讓國際得以看見台灣傳統刺繡的藝術價值。

吳明機致詞，演唱會在新北市府、中國時報的號召下，邀請老、中、青三代藝人共襄盛舉，用歌聲向新北市志願服務工作者表達感謝，期盼大家能共同關愛父母、長輩，以實際行動經營家庭和睦，營造孝親敬老的社會氛圍。

旺旺文教基金會主任周哲仁也說，公益演唱會的目標就是要感謝志工，在座的志工都是台灣最美的風景，把奉獻當作榮耀，希望大家能好好欣賞表演。

演唱會現場由金鐘獎主持人趙婷擔綱主持，開場由民歌王子王瑞瑜帶來耳熟能詳的「我是一片雲」等歌曲，接著由八點檔多情城市演員玉女歌手賴慧如演唱「贏你哦」炒熱氣氛，星光幫偶像「小美」盧學叡，帶領志工們一同合唱原住民族歌曲，金曲獎最佳重唱獎南方二重唱，演唱「秋蟬」，美聲王子「小胖」林育群壓軸登場，帶來「my heart wii go on」等歌曲，讓在場志工一飽耳福。

千人湧入三重綜合體育館演藝廳，現場座無虛席！志工們聆聽著歌手輪番賣力演出，如癡如醉，旺旺友聯保險公司也贈送每位志工可愛熊貓LED三用螢光筆，讓志工在會場中隨節奏搖擺嗨翻天，全國數位有線電視也在活動散場時，致贈香脆可口的爆米花等伴手禮，讓拿到伴手禮的志工感到相當窩心。

(中時 )