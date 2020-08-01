「2020花蓮夏戀嘉年華」將從25日至8月29日在花蓮市東大門廣場熱情開唱，今年共超過40組藝人共襄盛舉，白冰冰今年二度受邀參與，她興奮表示：「很開心！我不是要來多賺一場，特別感謝花蓮縣政府再度邀請，特別關注銀髮族、關懷傳統家庭觀眾，又能去跟大家同樂了。」她有感說，娛樂、育樂事業不是讓老人等死，許多大型演出都沒有看到資深、台語藝人，永遠都國語掛帥只邀請年輕偶像，很感謝花蓮縣政府，真的很愛台灣、很愛花蓮。

白冰冰將於29日最後一天演出，服裝造型比去年「更豪華、更高雅」，目前已經請4位造型師著手進行設計了；當天將與金曲歌后徐佳瑩、高五人、吳汶芳輪番上陣演出，她特別稱讚：「徐佳瑩演出非常棒！有看到她在《歌手》舞台的演出，我會唱歌仔戲，那首《身騎白馬》其實我可以唱副歌，可惜這次沒有安排共演的機會。」聽聞徐佳瑩懷孕喜訊，她開心恭賀：「要抱抱她！站站她的喜氣，給她滿滿的祝福。」

原住民歌手舒米恩將於28日首度站上夏戀舞台演出，對於初登場他興奮說：「這次是第一次參加，心情很開心，終於可以來到花蓮表演了！」私下常來花蓮旅行的他，印象深刻是吃飯時發現台東阿美族和花蓮阿美族稱呼「湯匙」非常不同，說法很有趣而鬧笑話，花蓮阿美族稱湯匙為「kalining」，台東阿美族沒有這樣的單字，而台東阿美族稱湯匙為「i’rus」，然而「i’rus」在花蓮阿美族的意思居然是「擦屁股」，語言差異而鬧出笑話。

台語歌王葉啟田也將在28日演出，近來開設新節目《寶島曼波》，每週一到週五下午Live播出一小時，與粉絲們互動、教授唱歌，接下來計畫把過去一些經典老歌拍攝成MV推出！對於花蓮演出很期待，見見當地老朋友、吃吃美食，正在構思歌單內容屆時給大家精彩演出。

葉啟田。（花蓮縣政府觀光處提供）

舒米恩。（花蓮縣政府觀光處提供）

(中時 )