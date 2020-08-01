立委集體貪瀆案中涉嫌與太流前董事長李恆隆共同行賄立委，施壓修正《公司法》的統領百貨總經理翁華利，北檢複訊後諭令以200萬元交保，翁的律師代為辦理保釋時為翁喊冤，強調翁100%是冤枉的。

翁華利是涉嫌在《公司法》修法過程中與李恆隆共同行賄立委，讓《公司法》第9條依著SOGO案量身打造修法成功，完成了俗稱「SOGO條款」的修正案。

檢方諭令200萬交保後，律師黃心賢代為辦保，他表示翁是冤枉的，既不認識立委，也沒有接觸過立委，當然也沒有行賄立委。

(中時 )