立委爆集體收賄傳他是白手套 統領二代翁華利200萬交保 17:042020/08/01 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園統領百貨2018年10月重新開幕時，桃園市長鄭文燦（左）還親自到場祝賀，如今第二代總經理翁華利（右），卻涉嫌替李恆隆行賄遭約談。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委集體貪瀆案中涉嫌與太流前董事長李恆隆共同行賄立委，施壓修正《公司法》的統領百貨總經理翁華利，北檢複訊後諭令以200萬元交保，翁的律師代為辦理保釋時為翁喊冤，強調翁100%是冤枉的。 翁華利是涉嫌在《公司法》修法過程中與李恆隆共同行賄立委，讓《公司法》第9條依著SOGO案量身打造修法成功，完成了俗稱「SOGO條款」的修正案。 檢方諭令200萬交保後，律師黃心賢代為辦保，他表示翁是冤枉的，既不認識立委，也沒有接觸過立委，當然也沒有行賄立委。 (中時 ) #立委 #交保 #翁華利 #行賄 #公司法 也許您會感興趣 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 年輕夫妻爽露營 回家確診肺炎 中標原因曝光 - 社會 海軍上士大戰女士官淫片外流 偷拍士官判賠15萬 她淪加油站打工妹 - 社會 爸爸愛女心切幫達成「亂倫夢想」 協同慘殺男友事後現場激情纏綿 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。