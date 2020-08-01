透過觀察、討論對性平議題的看法，反思我們如何由自身做起，採取行動，提升性別友善環境。（台中市家庭教育中心／陳世宗台中傳真）

活動在東海‧食農教育基地辦理，鼓勵家長用共學共玩的態度陪伴孩子，家務不分性別。（台中市家庭教育中心／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心，於1日辦理「性平小旅行」活動，以「走讀社區」的方式，帶領親子從生活中體驗性平議題；透過觀察、討論對性平議題的看法，反思我們如何由自身做起，採取行動，提升性別友善環境。

台中市家庭教育中心指出，活動在東海‧食農教育基地辦理，這個基地由一群關心食安問題的東海國小社區家長發起，基地裡種滿了各種蔬菜和各式香草，親子一起猜菜名、種蔬菜、澆水、拔草，原本單調枯燥的勞動也覺得有趣，中餐由家長和孩子親手採摘的無毒蔬菜製作「彩虹麵疙瘩」，鼓勵家長用共學共玩的態度陪伴孩子，家務不分性別。

活動也從大自然傳達多元尊重的概念，因為基地的耕作禁用農藥、除草劑和化肥，因此蚯蚓、蜜蜂、蟾蜍、螳螂、蝗蟲、雞母蟲、松鼠等多樣生物，都在基地和平共存，保有生物多樣性，老師帶領親子一起觀察土壤中的蚯蚓，共讀繪本「蚯蚓愛蚯蚓」，認識多元家庭。人也是自然的一份子，每個人都有存在的價值，應該相互包容、尊重，愛就是愛，無關性別。

協辦單位「台中市食農教育發展協會」理事長呂木蘭說：「很高興今天家庭教育中心能在基地辦理性平結合食農教育的活動，多數女性擔負家中料理餐食工作，如何健康地選擇食物，讓自己和家人身體健康，是媽媽關心的。30年前主婦聯盟環境保護基金會就是由一群既非社會菁英，又非學者專家的一群主婦，深刻體會到生態環境的重要而成立，女人也應該參與公共事務。」

教育局長楊振昇表示，以往參與性平活動以女性居多，家庭教育中心運用家庭小旅行的方式辦理，提升男性的參與率，未來希望中心提供更多元、更吸引男性參與的課程活動，增進參與者性別平等相關知能。

(中時 )