黃金世代球星跟BE HEROES籃訓營台中場學員合影留念。(展逸國際提供)

「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」台中場1日在台中南屯國民運動中心登場，如今已經邁入連續第5年舉辦，「野獸」林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏、陳世念等黃金世代球星的扎實教學，吸引大批學員參加，其中有不少學員是連續數年參加活動，從歡樂英雄組到如今進階到超級英雄組，展現熱愛籃球的心。

BE HEROES未來英雄籃球訓練營分成8到12歲的歡樂英雄組，以及13到18歲的超級英雄組，過去參加過歡樂英雄組的陳柏瑋，喜歡黃金世代球星對籃球的熱情與專業教學，終於年紀到了超級英雄組，今年就毫不猶豫報名超級英雄組，他笑說：「每年暑假都會來參加BE HEROES未來英雄籃球訓練營，感覺像是傳統。」

台北場獲得最佳五人的姊妹徐諾恩、徐予恩，因為太喜歡籃球訓練營，參加完台北場後，又再度從高雄北上參加台中場，在美國念書的姊妹倆，因為疫情暫時無法回到美國，BE HEROES未來英雄籃球訓練營就成為她們學習籃球最好的管道，她們在台北場表現精采，台中場肯定也能讓人眼睛一亮。

楊敬敏表示，近3年把訓練模式設計為分站後，各個教練可以指導自己擅長的技巧，更有效率，親身去指導學員，「而且每年都有學員回流，然後像一年見一次的朋友，我們也看得到他們成長，這種感覺很棒。」林志傑也強調，從小就要建立小學員對籃球訓練的觀念，才不會受傷。

2020 BE HEROES 未來英雄籃球訓練營維持傳統，台中場一連兩天，同樣會選出最佳五人與MVP，獲得由樂檸漢堡提供的禮券，每一位報名完成訓練的學員都可獲得專屬NIKE籃球一顆、紀念T恤兩件與結業證書乙張。

(中時 )