疫情趨緩，政府推動不少方案振興產業，當中助攻掀起報復性旅遊潮的「安心旅遊」最有感，知名景點幾乎一房難求，但有業者認為效益還能膨脹，除政府補助每人每房1000元外，業者基於「使用者付費」也應出500元加乘優惠消費者。

「業者也要有所付出。」墾丁五星飯店總經理張積光指出，由交通部推出的安心旅遊補助效益佳，是目前所有振興方案中成效最有感的，以墾丁福華為例，安心旅遊的業績占4成，但若導入使用者付費的概念，此效益還有膨脹空間。

張積光說，業者在受惠政府政策時，基於使用者付費的概念，跟進支出部分成本也不過分，例如政府補助每人每房1000元，業者就再優惠補貼500元，如此一來消費者會更有感，而住宿率一旦再提升，周邊產業也會跟著更加活絡，進而帶動整體觀光質量。

他呼籲政府，不要嫌麻煩或怕業者抗議，「使用者付費是很公平的事」，消費者也是有付費的，何況是賺錢的業者，若真怕有爭議，政府可以規畫業者參與與否2方案，讓消費者自由選擇，一來顧消費品質、二來補強補助效益。

但他強調，政府要嚴格把關，不能讓參與的業者藉此抬高價錢來抵掉支出。對此，有業者認同此能分流客群、把餅做更大吸引更多人，但也有業者說，苦這麼久才盼回榮景，實在沒有多餘能力承擔這筆支出。

(中時 )