南投縣長林明溱，盛讚吃梅好處多。（廖志晃攝）

立委許淑華說，她每天都吃梅子、喝梅汁。（廖志晃攝）

水里商工祕書洪春成（左），體驗梅汁小黃瓜製作。（廖志晃攝）

水里鄉農會舉辦梅子節活動，車埕遊客大爆滿。（廖志晃攝）

2020南投梅子節原本要在4、5月間舉行，因為新冠肺炎疫情影響，延宕至1日在水里鄉車埕火車站真梅館廣場舉行，因為疫情解封，吸引大批遊客共襄盛舉；縣長林明溱、立委許淑華都盛讚梅子有益健康，希望大家多採購品嘗。

水里鄉農會理事長蕭志全、總幹事張啟荃表示，今年因防疫需求，無法援例在青梅成熟時舉辦梅子節活動，但青梅本來就要加工或醃製才能食用，所以，配合政府食農教育，今年以「喫梅，沒事」為主題，推廣梅子製品，及鄉內葡萄、紅龍果及咖啡等農特產；車埕真梅館周邊設置攤位，讓民眾體驗梅鉛筆、梅葉拓印、梅汁小黃瓜及梅子壽司DIY體驗等。

林明溱指出，水里鄉和信義鄉是梅子重要產地，加工製作成梅精丸、梅醋、酸梅汁等產品，種類繁多更受到消費者喜愛；而他忙於公務，因此每天吃梅精丸，讓自己保有好體力，繼續為南投打拚。

許淑華表示，梅子是南投縣重要產業，青梅加工產品，受到市場消費者歡迎；今年初以來發生疫情，產業趨於低迷；現在疫情趨緩，政府為振興產業推出振興三倍券、農遊券，希望民眾到南投旅遊，多多採購梅子加工品及農特產品，增加農民收益，協助地方發展。

(中時 )