大陸江蘇一名男子，花大錢租下旅館房間，一租就是長達一年，期間不准房務人員進去打掃，引起旅館老闆好奇，將線索提供給警方，而警方獲報後到場查看，發現男子房間裡塞滿「寶藏」，像是古董、書畫、名酒等都有，讓警方大開眼界。

這名戎姓男子去年租下旅館房間，除了生活不規律之外，還常常會搬東西回房間，警方清查戎男房間的「寶物」，發現幾乎都是近期通報失竊的物品，由於戎男擅長反偵察，且相當機警，縱使警方追查竊盜案已經一段時間，仍遲遲沒有進展。

丹陽市警方表示，戎男以偷竊維生、前科累累，他被判過4次刑，其中3次是盜竊，最長曾被判15年刑期，40多歲的戎男，在監獄度過的時間已經長達20幾年；去年出獄後不改本性，豪宅成為他的目標，並多次闖入偷竊，之後再假扮商人銷贓。

根據調查，自去年開始戎男就犯下20多起竊盜案，已賣出的贓物大約10多萬人民幣，目前戎男已經依竊盜罪遭逮捕。

(中時新聞網)