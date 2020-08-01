檢調大動作查SOGO收賄案，86歲前綠委陳唐山也在約談之列，檢察官複訊後，今天凌晨諭令陳唐山新台幣50萬元交保。對此，有「地表最強里長」稱號的台南市龍崎區前牛埔里長陳永和表示，不相信他是清白的，還在網路上留言，「我等這一天等很久了」。

陳永和過去因陳抗龍崎掩埋場，並於2018年參選台南市長斬獲11萬票而聲名大噪，他指出，因為當初時任台南縣長陳唐山把事業廢棄物掩埋場引進龍崎，破壞當地環境，導致當地發展緩慢。

陳永和2018年以里長身分參選台南市長拿下11多萬票，卸下里長後持續關注掩埋場後續，他說，台灣不是鬼混20年，是政治人物鬼混，老百姓很辛苦，他也為了掩埋場，抗爭到現在，今年已是第8年，也該告一段落了。

此事在PTT上引起網友熱議，網友們表示，「唐山兄可是鄉民的偶像」、「人家有台灣價值可以，為什麼你里長覺得不行」、「人家放出來了好嗎？」、「人稱地表最強里長？打得過館長？」。

(中時新聞網)