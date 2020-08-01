超威風！彰化「仁愛侯」彰邑城隍爺睽違24年，1日上午風光出巡，彰化市街道熱鬧滾滾！25間來自全台南北各地的有宮廟陣頭、藝閣齊聚在彰化市區遶境踩街，呈現出傳統宗教民俗文化，大街小巷號角、鑼鼓喧天，一路持續到晚間。
2020庚子彰邑城隍廟出巡遶境盛典，請到台南市南勢街西羅殿、府城普濟殿、台中市北台中城隍廟、雲林縣北港武德宮等，與彰化市區內寺廟共襄盛舉，隨行隊伍中還有花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等各地文武藝陣輪番表演，場面浩大、盛況空前。
其中，西羅殿出動的「蜈蚣閣」，由天真可愛的小朋友們扮演民俗神話的英雄人物，沿街撒下可吃平安的餅乾、糖果，模樣可愛。
起駕儀式由內政部長徐國勇與彰化縣長王惠美等人扶轎，與上千民眾共同見證下隆重完成，廟埕擠得水洩不通；王惠美說，晚間在彰化市公所前及開化寺前，均設有表演觀禮台，由各宮廟文武藝陣表演，2日車巡繞境及藝閣踩街、8月3、4日一連連兩天為城隍爺祝壽。
王惠美說，為免這項傳統習俗因世代交替而逐漸讓人淡忘，彰化縣府全力促成此次出巡大典，依古禮參與各項活動並欣賞各地文武藝陣表演，將由文化局協助完整紀錄過程，作為歷史資料保存。
(中時 )
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