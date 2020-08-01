新北市板橋區公所今（1日）於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚活動，提前為全天下父親獻上祝福。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所今（1日）於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚活動，提前為全天下父親獻上祝福。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所今（1日）於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚活動，提前為全天下父親獻上祝福。（板橋區公所提供）

71歲唐鴻章出生於嘉義東石鄉，北上打拼成家立業養育5名子女，孩子就學期間擔任家長會長等職熱心公益，2005年適逢嘉義豪雨災情，更號召同鄉會募捐100多萬元及20多噸物資送回家鄉，今（1日）獲新北市板橋區公所表揚為模範父親。

板橋區公所今（1日）於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚活動，提前為全天下父親獻上祝福，今年共表揚唐鴻章、李建重等25位模範父親，模範父親由家人陪同上台接受表揚，場面相當溫馨。

唐鴻章北上打拼、胼手胝足創業成立螺絲、五金行，儘管忙於事業對於5名子女教育仍相當關注，擔任學校家長會會長等職，關心自己的孩子也幫助其他的弱勢還孩童，隨後加入嘉義同鄉會、社團法人天恩慈善會等團體。

唐鴻章2005年擔任嘉義同鄉會會長，當年適逢嘉義遭遇豪雨水災，他發起募款賑災，透過同鄉會力量共募得100多萬元現金及20多噸救援物資，協助嘉義鄉親度過難關。

板橋區九如里長李建重養育3名子女有成，幫助清寒學子、獨居長者、弱勢家庭等，獲得新北市連心慈善會提報為模範父親，同樣獲得板橋區公所表揚。

民政局副局長楊志宏特別代表市長出席表揚活動，感謝板橋區各里長及協會推薦模範父親代表，每一位模範父親背後都有一段奮鬥的歷程及家庭故事，都是值得學習的表率。

板橋區長范姜坤火表示，父親是家庭的支柱，承擔許多壓力，也往往將辛苦暗自吞下，藉由一年一度屬於爸爸的日子，希望子女們不吝惜表達對父親的謝意與關心。

今年獲得模範父親名單：柯聰明、彭朝炫、李興基、張永和、何火明、黃云奇、盧基村、胡秋雄、陳輝雄、王正雄、詹德國、唐鴻章、黃玉雄、閻旋、劉進財、謝添丁、翁俊賢、張鐘聲、黃清福、劉金池、吳水賓、陳國卿、李建重、林定國、柯金標。

(中時 )